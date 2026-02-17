Napoli, grave incendio all’alba: in fiamme il Teatro Sannazaro (il video)

Paura in centro all'alba

Sul posto Polizia, 118 e cinque squadre di Vigili del fuoco. Alcuni residenti sono stati portati in Ospedale per una intossicazione ma nessuno è in pericolo di vita. Andata distrutta la Cupola dell'edificio inaugurato alle metà nel 1800. Non esclusa l'ipotesi dolosa

Fiamme alte nel centro di Napoli, dove dalle prime luci dell’alba si è consumato un incendio, grave, al Teatro Sannazaro di via Chiaia. Già dalle ore 5 circa i vigili del fuoco sono accorsi sul posto e intervenuti, con l’obiettivo di spegnere il rogo che pare abbia distrutto la cupola dello storico edificio, bruciata e crollata sulla platea.

Nessuna vittima e nessuno in pericolo di vita

Non risultano vittime. Diverse persone sono state trasportate in ospedale a causa dell’intossicazione da fumo, nessuna in pericolo di vita. Al momento tutte le piste sono al vaglio degli inquirenti, anche se dalle prime indicazioni degli investigatori – secondo quanto riportano dall’agenzia di stampa Askanews – il rogo potrebbe avere cause di natura dolosa. A lanciare l’allarme all’alba sono stati alcuni residenti svegliati da un odore acre

Distrutta la cupola e danni nei palazzi adiacenti

Come detto, secondo le prime informazioni che arrivano da via Chiaia, sembra sia andata distrutta la cupola del teatro e che una parte sia crollata all’interno dell’edificio. La cupola non è visibile dalla strada perchè incastonata all’interno del cortile del fabbricato adiacente alla chiesa di Santa Maria della Mercede. Danni sono stati riscontrati anche nei palazzi adiacenti al Sannazaro. Sul posto è arrivata la proprietaria e direttrice artistica, Laura Sansone, nipote dell’attrice Luisa Conte, in lacrime dopo aver appreso la notizia.

In corso evacuazione dei residenti

Sul posto è presente la Polizia e anche il personale del 118. Le squadre di vigili al lavoro in via Chiaia sono cinque , coinvolte sia nelle operazioni di spegnimento delle fiamme che nell’evacuazione dei residenti visto il coinvolgimento delle abitazioni vicine al teatro, inaugurato a metà del 1800. L’agenzia Ansa, ha raccolto le testimonianza di alcuni di loro che hanno raccontato con preoccupazione l’esperienza vissuta quando ancora il sole non era nemmeno sorto: “Siamo svegli dalle cinque, c’è una nube impressionante – raccontano – siamo in casa con i fazzoletti sul naso”.

Il video sul sito dell’Adnkronos

La colonna di fumo è visibile da diverse aree della città. Nel video, pubblicato dall’agenzia di stampa Adnkronos le immagini delle fiamme viste dall’alto di una abitazione limitrofa.