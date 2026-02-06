Mondragone, Landolfi propone una lapide commemorativa di Alfredo Taglialatela

Il figlio del filosofo Pietro

Mario Landolfi, già parlamentare di An e del Pdl e ministro delle Comunicazioni, ha lanciato un appello – condiviso dall’ex presidente del Consiglio comunale Pasquale Marquez, dal Consigliere Luigi Alberico e dal Consigliere comunale Marcello Buonodono – per ricordare con una lapide commemorativa a Mondragone la figura di Alfredo Taglialatela, figlio del filosofo Pietro, al quale è dedicato un busto. Landolfi, ispiratore della lista “Pronti per Mondragone”, che sostiene la maggioranza del Sindaco Lavanga, intende riportare attenzione alla storia del luogo ed alla memoria delle personalità che vi hanno legato il proprio nome, in primis Alfredo Taglialatela, intellettuale e pastore evangelico originario di Mondragone. Nato l’8 maggio 1872 e morto il 4 agosto 1949 a Toronto, era figlio del filosofo e teologo Pietro Taglialatela.