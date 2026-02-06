Mondragone, Landolfi propone una lapide commemorativa di Alfredo Taglialatela

Fu pastore della Chiesa Metodista Episcopale in Italia e negli Stati Uniti, direttore delle riviste L’Evangelista e Lumen De Lumine. Operò a Bologna, Roma, Londra e insegnò Storia dei dogmi e filosofia alla Facoltà Valdese di Teologia dal 1923; negli USA guidò missioni per emigranti italiani e una comunità a Toronto. Nel 1904, a Losanna in Svizzera, sfidò il giovane Benito Mussolini (allora socialista) in un pubblico contraddittorio sull’esistenza di Dio davanti a 500 persone. Mussolini negò Dio con posizioni atea e materialista, sfidandolo a “colpirlo” entro 10 minuti con l’orologio in mano.
Mario Landolfi, già parlamentare di An e del Pdl e ministro delle Comunicazioni, ha lanciato un appello – condiviso dall’ex presidente del Consiglio comunale Pasquale Marquez, dal Consigliere Luigi Alberico e dal Consigliere comunale Marcello Buonodono – per ricordare con una lapide commemorativa a Mondragone la figura di Alfredo Taglialatela, figlio del filosofo Pietro, al quale è dedicato un busto. Landolfi, ispiratore della lista “Pronti per Mondragone”, che sostiene la maggioranza del Sindaco Lavanga, intende riportare attenzione alla storia del luogo ed alla memoria delle personalità che vi hanno legato il proprio nome, in primis Alfredo Taglialatela, intellettuale e pastore evangelico originario di Mondragone. Nato l’8 maggio 1872 e morto il 4 agosto 1949 a Toronto, era figlio del filosofo e teologo Pietro Taglialatela.
