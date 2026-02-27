Mogol sull’elicottero dei vigili del Fuoco, Pd e 5Stelle gridano allo scandalo: il Viminale chiarisca. E Piantedosi li zittisce

Opposizioni senza idee

Ancora una polemica scatenata da Pd e 5Stelle e subito messa a tacere. Stavolta nel mirino, riporta come lo scoop del secolo il Fatto Quotidiano che dà la notizia, finisce Mogol. O meglio il Viminale che avrebbe autorizzato l’utilizzo dell’elicottero dei vigili del fuoco per trasportare l’artista e la moglie da Sanremo, dove ha ricevuto il premio alla carriere e stregato l’Ariston, a Roma. Nella capitale il celebre parolierwe di Lucio Battisti e non solo era atteso per partecipare alla festa dei Vigili del Fuoco. Tanto basta per farne un caso politico. I primi a scatenarsi sono i consiglieri regionali del Pd in Liguria, Davide Natale e Simone D’Angelo, che gridano allo scandalo e chiedono lumi al governatore Bucci.

Mogol sull’elicottero dei vigili e i dem gridano allo scandalo

“Leggere che l’elicottero del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, utilizzato in Liguria per l’elisoccorso, sia impiegato come taxi per accompagnare dal Festival di Sanremo a Roma Mogol lascia sgomenti”, scrivono i dem, sbigottiti poverini. E giù con la solita narrazione del governo nemico che trascurerebbe la salute dei cittadini. E, in questo caso, “avrebbe scippato” un mezzo destinato al soccorso e alle emergenze su ordine del ministero dell’Interno.

I 5Stelle minacciano un’interrogazione a Piantedosi

I grillini non perdono la ghiotta occasione per andare all’attacco del Viminale. Per l’occasione si scomodano i membri della commissione Cultura della Camera. “Era davvero necessario impegnare un mezzo di elisoccorso, sottraendolo per ore a un intero territorio? Gli elicotteri dei vigili del fuoco non sono taxi di Stato. Sono strumenti di emergenza al servizio dei cittadini”. Così i 5Stelle che annunciano un’interrogazione parlamentare.

Piantedosi: “Siamo contentissimi di aver con noi Mogol…”

Il ministro Piantedosi, occupato su dossier ben più urgenti del presunto scandalo sanremese, rispedisce al mittente le solite ‘polemiche strumentali’ delle opposizioni. E rivendica l’ospitalità dell’arsitca, un monumento nazionale. “Noi siamo contentissimi di aver avuto qui Mogol. E lo ringraziamo per quello che ci ha dato, quindi il resto sono le solite polemiche strumentali”. Così il ministro dell’Interno a margine della prima festa commemorativa dell’istituzione del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. E ancora: “Noi siamo molto contenti di aver avuto un grandissimo artista. Un monumento nazionale che ripeto ci ha regalato anche parte della sua capacità artistica, ha scritto una canzone che è diventata inno dei vigili del fuoco quindi gli siamo profondamente grati”.

Mogol: il viaggio in elicottero è andato benissimo

Lo straordinario paroliere che ha firmato centinaia di successi mondiali (oltre 58 milioni di dischi venduti) ci scherza su. “Il viaggio nell’elicottero dei vigili del fuoco è andato benissimo, i vigili dei fuoco sono persone splendide, meravigliose e vanno ringraziate da tutti”. Così nel corso della cerimonia, in cui è stato presentato l’inno del Corpo scritto proprio dal maestro, che è stato nominato vigile del fuoco ad honorem.