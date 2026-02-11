La figuraccia
Milano, 110 Wc senza lode: Sala scivola sui gabinetti supertecnologici, appalto bocciato dalla Ue
Milano, la bocciatura dei gabinetti di Sala
La vicenda, però, arriva da lontano, con diversi gradi di giudizio: un primo via libera all’appalto ne gennaio 2024 dal Tar della Lombardia, l’apertura dei primi cantieri nel 22 settembre 2025, il bagno pilota installato a Porta Venezia all’interno dei giardini Indro Montanelli, poi il ricorso al Consiglio di Stato della Urban Vision che con ordinanza del 25 novembre del 2024 si è rivolto alla Corte di Giustizia europea per sapere se le norme del codice degli appalti utilizzate da Sala per l’assegnazione della gara dei wc fossero compatibili con il diritto Ue. . Con sentenza del 5 febbraio 2026, firmata dal presidente di sezione K. Jurimae è stata stabilita l’incompatibilità con il diritto europeo delle norme utilizzate da Sala, bloccando quindi i cantieri per l’installazione dei nuovi wc tecnologici.
(foto Ansa rielaborata con Ia)