Mattarella riceve i partecipanti di Sanremo. E Vasco Rossi difende Laura Pausini: “Ha cantato l’inno in modo impeccabile”

Aspettando il Festival

Carlo Conti, Laura Pausini ed Elettra Lamborghini vestite di bianco sono solo alcuni dei protagonisti del Festival di Sanremo che sono stati accolti da Sergio Mattarella al Quirinale. Una sorta di augurio speciale prima della gara e anche un tributo al valore della musica italiana. Il Presidente della Repubblica ha accolto i conduttori del Festival e gli artisti accompagnati dall’amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi.

”Quando sono entrato da Mattarella, mi sono tolto il cappello”. È un J-Ax visibilmente colpito quello che esce dal Palazzo del Quirinale dopo l’incontro del cast del Festival di Sanremo con il Presidente della Repubblica. Sulla stessa lunghezza d’onda Sal Da Vinci. che si dice “orgoglioso” perché Mattarella “ha detto che la musica è una parte importante della cultura del nostro Paese”.

Mattarella riceve i protagonisti del Festival: da Carlo Conti a Elettra Lamborghini

Tommaso Paradiso sottolinea la carica ricevuta: “Andiamo all’Ariston con l’incitamento del Presidente, è stato molto bello”. Anche i giovanissimi Samurai Jay, LDA e Aka 7even parlano di un momento “particolare e molto emozionante”, così come Mara Sattei (“Ci ha incoraggiato e stretto la mano”) ed Eddie Brock (“Un’emozione enorme”). Per Sayf l’augurio di Mattarella è stato “sincero”. Non mancano le note di colore. Elettra Lamborghini definisce il discorso di Mattarella “meraviglioso e super motivazionale”, aggiungendo: “E poi è simpaticissimo”. Levante rivendica le radici comuni: “Orgoglio siciliano, incontrare Mattarella è sempre una grande gioia, per me è già la seconda volta”. Ermal Meta punta sulla scaramanzia: “Carino ed elegante come al solito. Mattarella talismano? Speriamo porti bene”.

Mattarella è stato il primo presidente della Repubblica a partecipare al Festival. L’occasione fu nell’edizione del 2023 quando Amadeus affido’ a Roberto Benigni il compito di omaggiare i 75 anni della Costituzione. Standing ovation per il Presidente. E il Capo dello Stato si commosse quando Benigni cito’ nel suo intervento il padre Bernardo Mattarella, tra i padri costituenti.

Mattarella e Sanremo: “La music pop è un grande contributo al patrimonio culturale”

“Volevo ringraziarla a nome di tutti noi cantanti. Lei ha detto che la musica, anche popolare, pop italiana, rappresenta una parte importante della cultura del nostro Paese. Non sempre veniamo riconosciuti come tali, quindi la vorrei ringraziare a nome di tutti e spero che le piaccia questo Festival. Grazie per averci ricevuto. Noi facciamo musica, non facciamo la guerra”. Così Laura Pausini, che sarà co-conduttrice del Festival di Sanremo insieme a Carlo Conti, si è rivolta al presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso dell’incontro al Quirinale.

“Non sempre l’opinione corrente è quella corretta. E questo è notorio in tante cose – ha replicato il Capo dello Stato -. Diceva Manzoni nei ‘Promessi sposi’: ‘Il buon senso esisteva, ma stava nascosto per il timore del senso comune’. E quindi anche lo sport è considerato come un diversivo, un’attività semplicemente di relax. Lo sport invece è un fenomeno sociale di grande rilievo. È anche un fenomeno di aggregazione sociale di grande rilievo. È un fenomeno culturale.Perché induce a superare se stessi, i propri limiti. Quindi è così per la musica leggera e musica pop. È un grande contributo che viene data alla vita, al patrimonio culturale del nostro Paese. Grazie per questo ricordo così bello”.

Vasco Rossi su Laura Pausini: grande artista internazionale, andate a farvi fottere

“Abbiamo appena finito di commuoverci parlando del Presidente, mi ha molto colpito Vasco Rossi. Ho capito con questo messaggio che devo veramente concentrarmi sulle persone che mi vogliono bene”: lo ha detto Laura Pausini lasciando il Palazzo del Quirinale, dopo l’incontro del presidente della Repubblica Sergio Mattarella con gli artisti del Festival di Sanremo 2026, rispondendo a una domanda sul commento di Vasco Rossi, che in mattinata aveva definito la cantante “un’icona della musica italiana”, aggiungendo che “Laura Pausini può cambiare l’inno come vuole” in riferimento alle critiche ricevute via social dall’artista romagnola dopo l’esibizione per le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. “Mi interessano le persone nelle quali credo che mi hanno dato un giudizio per fortuna positivo, Vasco Rossi e Celine Dion”. Anche la cantante canadese ha tributato un omaggio particolare alla Pausini, all’indomani della cerimonia di apertura di Milano Cortina.

Vasco Rossi difende Laura Pausini con un post social, pubblicato su Instagram venerdì 13 febbraio. “Aggiungo che la Pausini ha cantato l’inno nazionale in maniera impeccabile”, ha scritto Vasco Rossi in una storia pubblicata sul proprio profilo ufficiale Instagram, “con le variazioni vocali, consentitele dal suo grande talento e che una artista internazionale come lei, aveva il diritto e il dovere di fare”. Poi una chiusura ‘alla Vasco’: “E andate tutti a farvi fottere!”.