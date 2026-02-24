FdI in missione a Kiev. Le parlamentari Gardini e Pellegrino: «Qui per testimoniare la vicinanza al popolo ucraino»

A 4 anni dall'invasione russa

In occasione del quarto anniversario dell’invasione russa, Fratelli d’Italia ha voluto portare la propria testimonianza di vicinanza all’Ucraina anche a Kiev. Una delegazione del partito si è recata in città, nell’ambito della missione organizzata da U4U, la rete che raccoglie i parlamentari di diversi Paesi europei nata proprio all’indomani dell’invasione russa con lo scopo di rafforzare il sostegno politico all’Ucraina.

Gardini e Pellegrino: «A Kiev per testimoniare la vicinanza al popolo ucraino»

In particolare, in missione sono andate la vicecapogruppo alla Camera, Elisabetta Gardini, e la senatrice e capogruppo in Commissione diritti umani, Cinzia Pellegrino. In questi due giorni la delegazione avrà una serie di incontri istituzionali e, come spiegato dalle due esponenti di FdI, la missione «sarà l’occasione per ribadire e rappresentare vicinanza e sostegno al popolo ucraino».

La stabilità dell’Europa passa dall’Ucraina

«Siamo oggi in una Nazione ferita e martoriata, ma che sta dimostrando da quattro anni a tutto il mondo con fierezza la voglia di difendere la propria indipendenza e libertà da una guerra ingiusta e in aperta violazione del diritto internazionale», hanno sottolineato Gardini e Pellegrino, ricordando che «la nostra presenza è anche per ribadire che qui è in gioco la stabilità e il futuro dell’intera Europa».