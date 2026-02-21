Le Olimpiadi dell’eccellenza e la chiusura all’Arena di Verona con Meloni: c’è attesa per il botto finale

Il successo di Milano-Cortina

Da Roberto Bolle ad Achille Lauro parterre di grandi artisti. Trump non ci sarà ma è prevista una serata memorabile

Si chiuderanno domani all’Arena di Verona le Olimpiadi dell’eccellenza di Milano-Cortina, che hanno avuto grande successo in tutto il mondo. Prevista la presenza di Giorgia Meloni, tramonta il blitz finale di Donald Trump, visto che il presidente americano aveva promesso l’arrivo in Italia se, com’è realmente accaduto, la squadra maschile Usa dell’hockey si fosse qualificata per la finale.

Una cerimonia degna del successo della manifestazione

Per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 all’Arena di Verona, intitolata “Beauty in Action”, è stato annunciato un cast che unisce musica, danza e spettacolo.

La star sarà Roberto Bolle, il grande danzatore classico, che si esibirà in una coreografia particolare. Tra gli ospiti anche Achille Lauro e il dj Gabry Ponte. Tutto all’insegna dello stile e dell’eleganza.

Il possibile blitz di Trump e la notizia: non ci sarà

Donald Trump aveva annunciato che se la squadra maschile americana di Hockey avesse raggiunto la finale olimpica sarebbe atterrato a Milano. Dopo la vittoria in semifinale contro la Slovacchia (6-2), gli Stati Uniti affronteranno il Canada per l’oro domenica pomeriggio a Milano. La Casa Bianca ha però precisato che il presidente non potrà mantenere fede alla promessa, vista l’agenda dei suoi impegni.

La stampa mondiale celebra l’Italia

La stampa mondiale celebra il successo di queste Olimpiadi. The Guardian, ha descritto la cerimonia d’apertura come un evento “intimo ed enorme”, lodando l’esecuzione “inconfondibilmente italiana”. La scelta di dividere le parate tra le diverse sedi (Milano, Cortina, Livigno, Predazzo) è stata vista come un modo moderno e “networked” di vivere i Giochi, trasformando la logistica complessa in un punto di forza estetico.

NBCUniversal ha registrato un incremento dell’88% degli ascolti rispetto a Pechino 2022, con una media di 25,7 milioni di spettatori nei primi 11 giorni. La stampa americana evidenzia come lo streaming sia esploso, raggiungendo gli 11,2 miliardi di minuti visualizzati.

Anche i cinesi ci elogiano

Anche i media cinesi hanno espresso grandi elogi per Milano-Cortina. China.org ha sottolineato come l’organizzazione abbia saputo garantire un’esperienza “coerente e di alto livello” per tutti gli atleti, nonostante la grande distanza tra i vari cluster montani e cittadini. I media internazionali hanno premiato la capacità dell’Italia di coniugare tradizione artistica (con simboli come l’Arena di Verona e il braciere di Leonardo) e efficienza moderna, trasformando i dubbi della vigilia in un racconto di successo globale.