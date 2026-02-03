“Non hanno un graffio…”. La triste ironia della consigliera di sinistra sugli agenti aggrediti a martellate

Foto e odio su Fb

Alimentare un clima di odio contro la polizia è facile, a volte basta un semplice post su Fb nel quale si ironizza sulle condizioni fisiche di chi è rimasto vittima di un agguato violento e documentato da video che tutti hanno potuto vedere. Flavia Gaudiano, consigliera comunale a Rivalta di Torino, eletta con la lista civica di sinistra “Insieme con Muro, ieri ha pubblicato una foto dei due poliziotti ricoverati in ospedale dopo gli scontri con i militanti di Askatasuna e credendo di far ridere, forse, ha scritto: “Entri che ti hanno pestato a sangue e dopo qualche ora esci senza neanche un graffio!”.

Le dimissioni dall’ospedale Molinette di Alessandro Calista, agente di polizia in servizio nel reparto mobile di Padova, ferito nel corso degli scontri di sabato scorso a Torino, e del collega che lo ha protetto, sono diventati oggetto di scherno per la militante di sinistra. Che sotto al suo post, come tutti possono verificare, ha poi collezionato commenti pesantissimi contro le forze dell’ordine, il governo, la Meloni.

Consigliera di sinistra ironizza sui danni subiti dai poliziotti

“Eccoli qui! Dopo qualche ora – ha scritto Gaudiano – li rimandiamo a casa come nuovi! È proprio vero che Torino ha ospedali eccelsi. Insomma vi trovo bene per aver subito un tentato omicidio…Tutto merito dei nostri Dottori”. La consigliera comunale ha aggiunto che “nonostante i tagli alla Sanità per finanziare le armi, continuiamo a fare ‘miracoli’ di medicina in questa Città. Però agente il collare lo metta sotto il mento non sulla bocca, perché messo così non serve a chi ha subito un colpo di frusta”. Non c’è da ridere, ci sarebbe da piangere.

La reazione del centrodestra, ovviamente, non è tenera. “Al di là delle diverse sensibilità politiche, trovo gravissime – sostiene in una nota il consigliere regionale Andrea Cerutti (Lega) – le dichiarazioni diffuse sui social dalla consigliera del Comune di Rivalta candidata a sostegno del Sindaco di centrosinistra Sergio Muro, Flavia Gaudiano, che ha ironizzato sui due agenti delle Forze dell’Ordine vittime degli attacchi di tre giorni fa. Pubblicare la foto dei servitori dello Stato ironizzando sulle dimissioni dall’ospedale non è soltanto cattivo gusto, ma un atto grave che non vorremmo mai vedere da parte di chi opera nelle istituzioni a tutti i livelli”.