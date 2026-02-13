La stampa tedesca guarda all’Italia: Meloni sta rivoluzionando la politica migratoria

Il titolo di Die Welt

Sempre più fallimentare la narrazione dei media nostrani vicini alla sinistra, che anche nei contesti internazionali tentano di rincorrere la premier su temi che non interessano la stampa mondiale. Anche in Germania prendono atto del cambio di postura del Paese

Mai come oggi il detto “nessuno è profeta in Patria” sembra essere la migliore sintesi per descrivere il rapporto tra Giorgia Meloni e parte della stampa, di sinistra, italiana. Perché ormai, dopo tre anni, è abbastanza evidente che l’intenzione di alcuni che viaggiano al seguito della premier non informare i lettori o i telespettatori dei contenuti dei summit che vedono l’Italia tra i protagonisti mondiali, ma fare domande su questioni che spesso riguardano le dinamiche interne alla politica italiana. Argomenti che, bisogna prenderne atto prima o poi, non interessano proprio i media mondiali ma che sono funzionali alla narrazione di un governo diviso e divisivo. Dopo tre anni, appunto, chi continua a perseguire questa strada dovrebbe arrendersi e dichiarare fallito l’obiettivo, perché a giudicare dai commenti che arrivano dalla stampa estera, Giorgia Meloni e il suo governo hanno acquistato una credibilità molto diversa da quella imposta negli ultimi anni dalla sinistra e dal Pd.

Dopo i complimenti francesi ecco il titolo importante del quotidiano tedesco

Perchè dopo i complimenti dei giorni scorsi, arrivati da diversi mass media francesi, sui numeri della crescita italiana che ha superato quella transalpina, anche in Germania si parla della premier italiana in termini di strategia e incidenza su tutto il Vecchio Continente. Il tema al centro del focus di “Die Welt” però non è l’economia ma l’immigrazione. E il titolo apparso in prima pagina del giornale tedesco parla da solo: “Come Giorgia Meloni sta rivoluzionando la politica migratoria”. Il commento inizia dall’approvazione recente del disegno di legge per inasprire le norme contro l’immigrazione illegale, con il quale dovrebbe essere consentito all’Italia “in periodi di ‘pressione eccezionale’, di vietare alle imbarcazioni dei migranti l’ingresso nelle sue acque territoriali”. Secondo i tedeschi queste norme si collegano a quelle approvate dal Parlamento europeo che ha eliminato il cosiddetto criterio di collegamento in questo modo “in futuro sarà teoricamente possibile trasferire i richiedenti asilo in qualsiasi Paese al di fuori dell’Ue che soddisfi i requisiti giuridici per garantire procedure di asilo sicure ed eque”.

All’orizzonte la ripresa dei piani per l’Albania

“Con la sua nuova legge, tuttavia, la presidente del Consiglio italiana potrebbe anche mirare a riprendere gradualmente i suoi piani per l’Albania, che erano stati messi in stand-by. Cosa succede infatti se a un’imbarcazione di profughi viene vietato l’ingresso nelle acque italiane e viene quindi dirottata verso l’Albania o un altro Paese terzo con cui esiste un accordo, dove ad attenderla c’è una procedura di asilo conforme alle norme dell’Ue? In questo caso, le possibilità di non essere bloccati dai tribunali sono notevolmente maggiori”.

Approccio degli Stati terzi è per Welt “una soluzione sostenibile”

Secondo la WELT questo approccio degli Stati terzi rappresenta “una soluzione sostenibile”. Anche perché elimina le partenze dei migranti “economici”, i quali saprebbero di non avere alcuna possibilità di essere accolti in Europa: “Albania o Ruanda invece che Italia o Germania: con questa prospettiva, il numero degli immigrati clandestini senza prospettive di asilo diminuirebbe notevolmente e l’Europa potrebbe concentrarsi su coloro che hanno effettivamente bisogno di protezione, che oggi per lo più rimangono lontani dal Mediterraneo perché non possono permettersi la costosa fuga con l’aiuto della mafia dei trafficanti di esseri umani“.

Chissà se a margine del vertice Italia-Africa in programma oggi ad Addis Abeba, qualcuno chiederà a Giorgia Meloni un commento anche su questi complimenti. Di certo la notizia non è stata ripresa da tutti. E purtroppo la cosa non stupisce…