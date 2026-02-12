Kim Jong Un prepara l’eredità per la figlia: in gita tra mausolei, lanci missilistici e altri eventi

Il rapporto d'intelligence

Il dittatore nordcoreano Kim Jong Un si sta preparando per lasciare il posto di dittatore alla figlia, Kim Ju-ae. Secondo un’analisi che arriva dalla Corea del Sud sarà proprio lei l’erede designata alla guida del Paese, visto che continua a portarla in giro durante gli eventi. La verifica tiene conto delle dichiarazioni di due parlamentari di Seul, Park Sun-won e Lee Seong-kweun, che hanno rilasciato alcune dichiarazioni all’agenzia di stampa Yonhap. In base a quanto raccontato da Lee, Kim Ju-ae «è entrata nella fase in cui verrà designata per la successione».

Kim Jong un si prepara a lasciare il posto alla figlia

Le indiscrezioni sull’eredita del dittatore nordcoreano sono arrivate dopo un evento dello scorso gennaio, quando erano state diffuse le notizie della prima visita di Kim Ju-ae al mausoleo di famiglia a Pyongyang. Le foto pubblicate dai media ufficiali nordcoreani la ritraevano accanto al padre e alla madre, Ri Sol-ju, al Palazzo del sole di Kumsusan. All’epoca gli osservatori non conoscevano ancora il significato di quell’evento.

Le prime immagini della figlia

A novembre del 2022 sono state diffuse per la prima volta le immagini di Kim Ju-ae, che da quel momento in poi ha accompagnato il leader nordcoreano a tanti eventi ufficiali. Tra questi figurano anche le simulazioni di alcuni lanci missilistici. La bambina era al fianco di Kim Jong Un anche durante il viaggio in Cina dei mesi scorsi, ma negli sono stati svelati sempre pochi dettagli sul suo conto: si crede che sia nata nel 2013. Adesso, però, l’attenzione verso la Corea del Nord si è accentuata anche in vista del futuro congresso del partito al potere, che dovrebbe tenersi entro la fine del mese a Pyongyang.