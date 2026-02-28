“Khamenei potrebbe essere morto nel raid Usa sull’Iran”, ma Teheran smentisce i media israeliani

Voci contrastanti

L'erede di Khomeini sarebbe stato ucciso nell'attacco israeliano. Al potere dal 1989 è stato il primo presidente religioso

Secondo notizie dei media israeliani Ali Khamenei, Guida Suprema dell’Iran, è stato “probabilmente ucciso” nel raid della mattina del 28 febbraio . Lo riferisce Channel 12, che cita fonti israeliane, secondo cui ci sono “sempre più segnali” in tal senso. La notizia viene rilanciata dal Times of Israel. Ma il regime iraniano smentisce e conferma che il leader è ancora vivo.

La morte di Khamenei

I media di Tel Aviv si dicono certi che la Guida Suprema possa essere stata uccisa. Nella mattinata, invece, fonti iraniane, avevano parlato all’agenzia Reuters di “trasferimento in una località sicura”, del vero leader politico di Teheran. La notizia della morte di Khamenei è stata ancora smentita dal regime. La residenza della Guida Suprema sarebbe stata distrutta. Il New York Times ha sottolineato come da immagini satellitari emergano danni importanti al compound di Khamenei a Teheran e come risulti il crollo di alcune strutture all’interno del complesso.

La Guida Suprema erede di Khomeini

86 anni, Guida suprema dal 1989, anno della morte di Khomeini, Ali Khamenei proviene da una famiglia azera. Alī Khāmeneī fu una figura chiave nella Rivoluzione iraniana e un intimo consigliere dell’āyatollāh Khomeini. Fu membro del Consiglio della Rivoluzione e partecipò alla fondazione del Partito della Repubblica Islamica. Diresse i Guardiani della Rivoluzione. Khāmeneī raggiunse i vertici del potere quando, dopo le dimissioni dell’ āyatollāh Ḥoseyn ʿAlī Montazerī, nell’autunno del 1979 fu nominato guida delle preghiere del venerdì di Teheran.

Scampato a un attentato miracolosamente

Nel giugno del 1981, Khāmeneī riuscì a scampare a un attentato alla sua vita perpetrato con una bomba nascosta in un registratore durante una conferenza stampa e fatta esplodere accanto a lui. Fu ferito in modo permanente, ma l’evento giovò alla sua reputazione e fu ritenuto tra i suoi ammiratori come un “martire di vita”.

Primo presidente religioso

Nel 1981, dopo l’assassinio di Muhammad ʿAli Rajāi, e durante la guerra Iran-Iraq, Khāmenei fu eletto presidente dell’Iran con 16 007 072 voti, pari al 97,09% alle elezioni presidenziali dell’ottobre 1981 e divenne il primo religioso a ricoprire la carica. Khāmeneī fu inizialmente ricercato fuori dalla presidenza per aiutare i religiosi ma questa intenzione fu compromessa: molti videro la presidenza di Khāmeneī come il segno dell’abbandono di una politica laica. L’affermazione della teocrazia.