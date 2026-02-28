“Khamenei è morto, ora gli iraniani hanno una grande chance di riprendersi il Paese”: l’annuncio di Trump

Da Teheran conferme indirette

La Guida suprema iraniana, Ali “Khamenei, una delle persone più malvagie della Storia, è morto”. Lo ha scritto su Truth social il presidente americano Donald Trump, confermando le anticipazioni provenienti dai funzionari israeliani e dello stesso primo ministro Benjamin Netanyahu.

L’account di Khamenei è a lutto

Una conferma indiretta arriva anche da Teheran. “Nel nome glorioso di Haidar (Ali), pace su di lui. Senza di lui non si percepisce il profumo della religione, ne’ rimane traccia dell’armonia dell’esistenza”. `È il contenuto di un post pubblicato negli ultimi minuti dall’account X della Guida suprema iraniana, Ali Khamenei.

Un’immagine del corpo di Khamenei è stata mostrata al Primo Ministro israeliano e alle forze di sicurezza di Tel Aviv. Lo riferisce la tv israeliana Canale 12, secondo cui il corpo di Khamenei è stato recuperato dalle macerie, crivellato di schegge.

Il raid ha quindi colpito il cuore di Teheran. Con la morte della Guida Suprema Alì Khamenei, tra le vittime dei raid anche il genero, la nuora ed un consigliere del leader, oltre al comandante dei Pasdaran Mohammad Pakpour ed il ministro della Difesa Aziz Nasirzade. Per la Mezzaluna rossa 200 i morti.

La morte di Khamenei, ha scritto Trump sul social Truth, “è la più grande occasione per il popolo iraniano di riprendersi il proprio Paese. Stiamo sentendo che molti membri dell’Irgc”, il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica, “dell’esercito e di altre forze di sicurezza e di polizia non vogliono più combattere e stanno cercando l’immunità da parte nostra. Come ho detto ieri sera: ‘Ora possono avere l’immunità, più tardi avranno solo la morte!'”.

La guida suprema dell’Iran Ali Khamenei, sottolinea Trump, “non è stato in grado di sfuggire ai nostri sistemi di intelligence e di tracciamento altamente sofisticati e, lavorando a stretto contatto con Israele, non c’era nulla che lui, o gli altri leader uccisi insieme a lui, potessero fare.”

“Speriamo che l’Irgc e la polizia si uniscano pacificamente ai patrioti iraniani e lavorino insieme come un’unica unità per riportare il Paese alla grandezza che merita. Questo processo dovrebbe iniziare presto, poiché non solo la morte di Khamenei, ma anche il Paese stesso è stato, in un solo giorno, gravemente distrutto e persino devastato”, sottolinea Trump.

Tajani: nulla sarà come prima

“Se sarà confermata la morte dell’ayatollah Ali Khamenei, la guida suprema iraniana, “certamente ci saranno delle conseguenze”. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri Antonio Tajani, intervenendo in diretta telefonica a “Speciale Zona Bianca” su Rete 4, condotto da Giuseppe Brindisi.

Alla domanda se da oggi in Iran e nell’intero Medio Oriente “nulla sara’ come prima”, Tajani ha risposto che l’attacco americano-israeliano contro l’Iran mirava a impedire “che l’Iran proseguisse il suo percorso per la realizzazione della bomba atomica che sarebbe stato un pericolo per tutto il mondo, non soltanto per Israele” e a bloccare “l’incremento della produzione di missili a lungo raggio, quelli che avrebbero potuto colpire anche l’Occidente”.

Il ministro ha aggiunto: “Vediamo cosa fara’ l’Iran di fronte a questa novita’, cioe’ se e’ vera come pare la scomparsa di Khamenei ucciso durante il bombardamento di stamane, e se continueranno ad attaccare ancora i Paesi del Golfo”.

Tajani ha inoltre sottolineato che gli attacchi iraniani avrebbero prodotto una “riunificazione” dei Paesi del Golfo: “C’erano divisioni tra Arabia Saudita ed Emirati Arabi fino a qualche tempo fa, oggi sono tutti concordi nel denunciare un attacco, come lo fanno il Bahrein e il Kuwait”. Il ministro ha riferito di aver parlato con i suoi omologhi dell’area, ai quali ha espresso “la nostra solidarieta’ perche’ non c’entravano niente con l’attacco”.