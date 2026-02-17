Internazionale della violenza, Rampelli: “Andremo fino in fondo sui contatti Lione-Roma. Piantedosi riferisca in Aula”

L'intervista al Secolo

Si deve a Fabio Rampelli se la connessione tra la rete antagonista italiana con quella di Lione che ha portato alla tragica fine del giovane Quentin per mano di estremisti di sinistra sarà messa all’attenzione del ministero dell’Interno, del Parlamento e degli inquirenti. Con due interrogazioni parlamentari in 24 ore il vicepresidente della Camera ha messo in luce l’esistenza di una rete internazionale del movimento antifascista violento. “Il deputato dell’assemblea nazionale francese Jacques Arnault era a Roma il 7 gennaio 2026 a presidiare una manifestazione antifascista contro l’anniversario della strage di Acca Larenzia“, si legge nel testo dell’interrogazione depositata appena pochi minuti fa.

Fabio Rampelli, lei ha “scoperchiato” per primo questa rete internazionale di violenza antifascista. Due interrogazioni parlamentari e una prova, con un video clamoroso che ha dato corpo ai suoi sospetti. Cos’ha scoperto?

Della presenza di Arnault a Roma abbiamo trovato il video nel quale con virulenza davanti al centro sociale Alberone chiama alla difesa antifascista di Roma accusando il presidente del Consiglio Meloni come responsabile della recrudescenza e la crescita dei movimenti neofascisti e neonazisti. E’ accaduto quasi due mesi fa. Qualcuno ha provato a negare, ma ora c’è la prova che era in piazza ad aizzare all’odio insieme ai gruppi antagonisti.

Lei si era insospettito già il 6 gennaio scorso, come mai?

Sì, dopo l’aggressione dei giovani di Gioventù nazionale, i ragazzi hanno testimoniato la presenza di persone non italiane. Mi sono insospettito e ne ho parlato alla Digos. Gli inquirenti hanno confermato i collegamenti internazionali tra il mondo antagonista italiano e francese. Del resto, quanto accaduto al corteo per Askatasuna lo ha dimostrato ampiamente. Ho cercato, dunque, di fornire una notizia vera e non un sospetto. Di qui la mia ricerca sui social. Il 7 gennaio Arnault era a Roma insieme al suo collaboratore Favrot, riconosciuto da diversi testimoni come uno degli aggressori di Quentin. Abbiamo il video nel quale il deputato partecipa al presidio antifascista organizzato a piazza dell’Alberone, a 100 metri dal luogo della strage di Acca Larenzia e a 200 metri dal luogo dell’aggressione dei militanti di Gioventù nazionale.

Di qui la sua informativa urgente in Aula al ministro Piantedosi “sui collegamenti tra l’internazionale antifascista violenta responsabile dell’uccisione di Quentin e l’aggressione dei militanti di Gioventù nazionale la notte del 6 gennaio 2026”?

Esattamente. Arnault, fondatore di Jeune Garde antifasciste, è stato segnalato dal governo francese come deputato con Fiche S, nel luglio 2024: una sigla che indica persone pericolose per la sicurezza nazionale. L’anno successivo la sua associazione è stata sciolta con decreto firmato dal ministro dell’Interno di Macron il 12 giugno 2025.

Nonostante la sua pericolosità fosse ampiamente nota, tra queste due date si inserisce l’invito a Roma da parte di un esponente di Avs. Il presidente dell’VIII municipio del Comune di Roma, Amedeo Ciaccheri, gli ha anche consegnato e una targa ricordo con una dedica imbarazzante: «Al compagno de La France Insoumise. Uniti nella battaglia». Come è potuto accadere?

Incredibile: è la conferma della vicinanza del partito di Fratoianni e Bonelli a questi gruppi antagonisti. Il 12 ottobre 2024 l’ uomo dei centri sociali capitolini ha donato una targa con il logo ufficiale del Comune di Roma ad Arnault. Le dirò di più, in una delle immagini sui social di quel giorno, il presidente Ciacchieri si è fatto riprendere con il collaboratore di Arnault, Jacques Elie Favrot, presunto responsabile del pestaggio e dell’uccisione di Quentin Deranque”.

Inquieta la vicinanza che si sta configurando tra questi gruppi e la la sinistra estrema rappresentata in parlamento dagli esponenti Alleanza Verdi e Sinistra, non trova?

Loro sono coinvolti in prima persona. A Torino il deputato Marco Grimaldi era presente fisicamente al corteo per Askatasuna. Ma il quadro nel quale s’inserisce questa vicenda è molto più ampio: lo scorso 21 gennaio è stato, infatti, promosso un “appello internazionale per il rafforzamento dell’azione antifascista e antimperialista”: esortava a “condividere analisi, rafforzare i legami e decidere azioni concrete” non meglio identificate per arginare la “minaccia delle forze di estrema destra’”. Parole agghiaccianti. Tra i firmatari dell’appello risulterebbero, secondo organi di stampa, Cem Yoldas, il portavoce della disciolta Giovane Guardia Antifascista, Eliana Como, membro dell’Assemblea Nazionale del sindacato Cgil, Domenico (Mimmo) Lucano, europarlamentare di Avs e la sua collega Ilaria Salis.

Cosa si aspetta da questa interrogazione parlamentare che accende un focus sulla rete antifa internazionale?

È chiaro come la recrudescenza della violenza politica in Italia sia sostenuta da agenti interni. Corroborata e potenziata da elementi esterni, in attuazione di un preoccupante disegno finalizzato a violenze sistematiche e programmate da parte di una sorta di internazionale eversiva dell’antifascismo militante. Che programma guerriglie urbane e assalti violenti contro chiunque non manifesti idee conformi alle proprie. Ritengo indispensabile che questa recrudescenza che si manifesta con violenza verbale e fisica, debba essere analizzata e contrastata con fermezza”.

Lei parla di premeditazione?

Lo dimostra il fatto che il 6 gennaio notte quando ha avuto luogo l’aggressione ai ragazzi di Gioventù nazionale gli antagonisti erano in contatto tra loro con ricetrasmittenti per non essere intercettati. Cosa mi aspetto? Ci sono le videocamere in quella zona del quartiere romano dell’Alberone, dove ci sono centri commerciali e banche. I magistrati hanno molti indizi per indagare e fare chiarezza. Io ho vissuto gli Anni ’70 e all’epoca affermavo che gli Anni di Piombo non nascono dalle Brigate Rosse, ma finiscono ‘con’ le Br. Oggi il brodo di cultura dove nasce la violenza politica sono i centri sociali.

Cosa chiede?

Noi chiediamo di riferire in Aula se esistano i collegamenti tra questi due eventi, Lione e Roma. Temiamo una interconnessione tra queste organizzazioni e cellule che provengono dalla sinistra radicale, estremista, violenta, diffusa in tutta Europa. Sfido l’opposizione a prendere le distanze dalla violenza. Chi ha vissuto gli anni di piombo deve dissociarsi da questa spirale. Vorrei che tutti i gruppi politici domani manifestassero davanti alla Camera con un cartello: chi usa la violenza non appartiene alla nostra storia”.