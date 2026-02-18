Il tifo calcistico piange Quentin: da Lione a Roma striscioni in ricordo del giovane francese ucciso dagli antifascisti

Messaggi di cordoglio

L’omicidio di Quentin Deranque ha lasciato attonito anche il mondo del calcio. Il 15 febbraio, in occasione di una partita contro il Nizza, i tifosi “Bad Gones” dell’Olympique Lione hanno esposto un grande striscione che riportava la scritta “Riposa in pace Quentin”. Nello stesso giorno, allo stadio Recchioni di Fermo, in occasione dell’incontro con il Montegranaro, il gruppo “Sotto mentite spoglie” della Fermana ha esposto uno striscione con su scritto “Nous sommes tous Quentin”.

Anche i tifosi della Lazio hanno omaggiato il giovane di destra ucciso dagli antifascisti a Lione sabato 14 febbraio, fuori dallo Stadio Olimpico a Ponte Milvio, con un cartellone che recitava le parole “Quentin Rip”. Dietro, invece, c’era un altro stendardo con le mani giunte in segno di cordoglio. Eventi come questi dimostrano che la scomparsa di Quentin ha sconvolto non soltanto il mondo politico della destra identitaria francese ed europea.

Tifosi per Quentin: da Lione a Roma striscioni per il giovane di destra ucciso dagli antifascisti

Un messaggio di solidarietà verso Quentin è arrivato anche dal Rangers Fc, la squadra che ha sede a Glasgow. Nello specifico, i tifosi hanno esposto uno stendardo con su scritto “Coraggio eterno Quentin”, in francese, nella gara contro gli Hearts del 15 febbraio. In curva sventolava anche una bandiera nera che riportavano il simbolo del divieto posto sopra il simbolo dei movimento internazionale “Rete antifascista”. Sul vessillo si intravede un messaggio chiaro che non lascia spazio alle interpretazioni: “Rangers anti-antifa“. Ennesima dimostrazione che l’antagonismo dell’estrema sinistra viene considerato come un simbolo di morte anche dalle tifoserie calcistiche.