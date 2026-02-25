Il “No” schiera l’Armata Brancaleone di Vip, pip e Pif di sinistra: c’è anche Elio Germano e la “moglie” di Fantozzi

I nomi mobilitati dall'Anpi

La lista di chi invita a votare “No” è lunga e c’è dentro un po’ di tutto, intellettuali da delirio marxista, attori di seconda fascia, ex stelle del teatro, vip tv e “pip” dei social, ma anche personaggi di grande spessore artistico, come Elio Germano, votato da tempo alla causa del banalismo politico – si fa quel che richiede la nostalgia sessantottina pur essendo nati trent’anni dopo – o comici in cerca di un momento di gloria consumatosi prematuramente, come quel “Pif” che faceva ridere quando provava ad essere serio e che ora fa tristezza se cerca di far ridere con cose serie, che al cospetto Pucci è Groucho Marx.

“No” al referendum, la lista dei vip di sinistra

Ma ci sono anche mitiche icone della commedia fantozziana, come la meravigliosa Milena Vukovic, di cui ci siamo tutti un po’ infatuati quando provava a tenere testa alle angherie di Fantozzi, passata alla storia proprio come “moglie di Fantozzi”, detta anche signora Pina nonostante le tante belle cose fatte in teatro senza Paolo Villaggio. E che dire dell’ex viaggiatore emiliano Patrizio Roversi, in disgrazia da quando la sua partner Susy Blady ha deciso di abbandonarlo alla pubblicità dei tortellini degustati con un immigrato, il figlio del grande caratterista Carlo Dapporto, poi i soliti noti, lo scrittore napoletano Maurizio “prezzemolino” De Giovanni, onnipresente in qualsiasi ambito dell’esistenza umana, il solito Gad Lerner, testimonial per tutte le stagioni di qualsiasi causa ant-destra, Tullio Solenghi, Ottavia Piccolo, Mariano Rigillo, ed ancora, trombettieri, adulatori, saggisti e opinionisti da salotto gruberiano. Tutti uniti nel fronte del “No” alla riforma della giustizia, di cui, ovviamente, sono espertissimi, come sulla divisione dei poteri, che nell’Armata Brancaleone degli anti-Nordio, messa su dai partigiani dell’Anpi, riveste un ruolo centrale per “impedire abusi e ogni sorta di autoritarismi”.

“Noi voteremo NO al referendum perché la legge di riforma, che cambia la Costituzione, colpisce proprio la divisione dei poteri”, afferma il documento firmato da qualche decina di Vip di sinistra, pna preoccupazione rafforzata dal richiamo alle parole della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha definito la riforma “la risposta più adeguata a una intollerabile invadenza che non fermerà l’azione di governo”. Un’affermazione che, per i promotori del NO, lascia trasparire l’intenzione di limitare il controllo di legalità sull’operato dell’esecutivo”. E’ allarme dittatura, insomma: la solita solfa, su cui i nostri indignati si sono voluti schierare, mettendo faccia e firma. Che, come riporta Il Fatto Quotidiano, sono queste qui, di seguito, prime firme perché – statene certi – ne arriveranno tante altre. Vip e pip in cerca di un posto al sole, a sinistra, non mancano.

L’elenco dei firmatari pubblicato dal “Fatto”

Alessandro Arangio Ruiz – Regista

Saverio Aversa – Esperto d’arte, Attivista LGBTQI

Tiziana Bagatella – Attrice

Angiola Baggi – Attrice

Daniela Baldessarelli – (detta Daniela Scarlatti) Attrice

Paolo Berdini – Urbanista, Saggista

Sonia Bergamasco – Attrice

Piero Bevilacqua – Docente Universitario, Scrittore

Mauro Biani – Vignettista

Stefania Brai – Giornalista

Benedetta Buccellato – Attrice

Francesco Buccellato – Docente Universitario

Pierfausto Buccellato – Storico

Maria Grazia Calandrone – Scrittrice

Stefano Canettieri – Cantante lirico

Enrico Capuano – Musicista

Andrea Carraro – Scrittore

Marco Coppi – Musicista

Clara Costanzo – Attrice

Giorgio Cremonini – Scrittore

Massimo Dapporto – Attore

Maurizio de Giovanni – Scrittore, Sceneggiatore

Pierfrancesco Diliberto (PIF) – Attore, Regista

Paolo Fresu – Musicista

Aurelio Gatti – Coreografo, Regista

Elio Germano – Attore

Daniela Giordano – Attrice

Paolo Giovannucci – Attore

Riccardo Giuranna – Musicista

Daniele Griggio – Attore, Scrittore, Regista

Maria Lenti – Scrittrice, Poeta

Ricky Gianco – Musicista

Gad Lerner – Giornalista, Scrittore

Gianni Lucini – Giornalista, Scrittore, Autore

Cinzia Maccagnano – Attrice, Regista

Loriano Macchiavelli – Scrittore

Angela Malfitano – Attrice

Susanna Marcomeni – Attrice

Valentina Martino – Ghiglia Attrice

Giacomo Marramao – Filosofo

Norma Martelli – Attrice

Germano Mazzocchetti – Musicista

Pino Micol – Attore, Regista

Tomaso Montanari – Docente Universitario, Scrittore

Enrica Origo – Attrice

Federico Pacifici – Attore

Ottavia Piccolo – Attrice

Edoardo Purgatori – Attore

Marco Revelli – Scrittore, Saggista

Mariano Rigillo – Attore

Cicci Rossini – Attrice

Patrizio Roversi – Giornalista, Conduttore televisivo

Andrea Satta – Musicista

Daniele Silvestri – Musicista

Tullio Solenghi – Attore, Regista

Manuela Tempesta – Regista

Sebastiano Tringali – Attore, Regista

Grazia Verasani – Scrittrice, Sceneggiatrice

Alfonso Veneroso – Attore

Milena Vukotic – Attrice