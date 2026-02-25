I nomi mobilitati dall'Anpi
Il “No” schiera l’Armata Brancaleone di Vip, pip e Pif di sinistra: c’è anche Elio Germano e la “moglie” di Fantozzi
La lista di chi invita a votare “No” è lunga e c’è dentro un po’ di tutto, intellettuali da delirio marxista, attori di seconda fascia, ex stelle del teatro, vip tv e “pip” dei social, ma anche personaggi di grande spessore artistico, come Elio Germano, votato da tempo alla causa del banalismo politico – si fa quel che richiede la nostalgia sessantottina pur essendo nati trent’anni dopo – o comici in cerca di un momento di gloria consumatosi prematuramente, come quel “Pif” che faceva ridere quando provava ad essere serio e che ora fa tristezza se cerca di far ridere con cose serie, che al cospetto Pucci è Groucho Marx.
“No” al referendum, la lista dei vip di sinistra
Ma ci sono anche mitiche icone della commedia fantozziana, come la meravigliosa Milena Vukovic, di cui ci siamo tutti un po’ infatuati quando provava a tenere testa alle angherie di Fantozzi, passata alla storia proprio come “moglie di Fantozzi”, detta anche signora Pina nonostante le tante belle cose fatte in teatro senza Paolo Villaggio. E che dire dell’ex viaggiatore emiliano Patrizio Roversi, in disgrazia da quando la sua partner Susy Blady ha deciso di abbandonarlo alla pubblicità dei tortellini degustati con un immigrato, il figlio del grande caratterista Carlo Dapporto, poi i soliti noti, lo scrittore napoletano Maurizio “prezzemolino” De Giovanni, onnipresente in qualsiasi ambito dell’esistenza umana, il solito Gad Lerner, testimonial per tutte le stagioni di qualsiasi causa ant-destra, Tullio Solenghi, Ottavia Piccolo, Mariano Rigillo, ed ancora, trombettieri, adulatori, saggisti e opinionisti da salotto gruberiano. Tutti uniti nel fronte del “No” alla riforma della giustizia, di cui, ovviamente, sono espertissimi, come sulla divisione dei poteri, che nell’Armata Brancaleone degli anti-Nordio, messa su dai partigiani dell’Anpi, riveste un ruolo centrale per “impedire abusi e ogni sorta di autoritarismi”.
“Noi voteremo NO al referendum perché la legge di riforma, che cambia la Costituzione, colpisce proprio la divisione dei poteri”, afferma il documento firmato da qualche decina di Vip di sinistra, pna preoccupazione rafforzata dal richiamo alle parole della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha definito la riforma “la risposta più adeguata a una intollerabile invadenza che non fermerà l’azione di governo”. Un’affermazione che, per i promotori del NO, lascia trasparire l’intenzione di limitare il controllo di legalità sull’operato dell’esecutivo”. E’ allarme dittatura, insomma: la solita solfa, su cui i nostri indignati si sono voluti schierare, mettendo faccia e firma. Che, come riporta Il Fatto Quotidiano, sono queste qui, di seguito, prime firme perché – statene certi – ne arriveranno tante altre. Vip e pip in cerca di un posto al sole, a sinistra, non mancano.
L’elenco dei firmatari pubblicato dal “Fatto”
Alessandro Arangio Ruiz – Regista
Saverio Aversa – Esperto d’arte, Attivista LGBTQI
Tiziana Bagatella – Attrice
Angiola Baggi – Attrice
Daniela Baldessarelli – (detta Daniela Scarlatti) Attrice
Paolo Berdini – Urbanista, Saggista
Sonia Bergamasco – Attrice
Piero Bevilacqua – Docente Universitario, Scrittore
Mauro Biani – Vignettista
Stefania Brai – Giornalista
Benedetta Buccellato – Attrice
Francesco Buccellato – Docente Universitario
Pierfausto Buccellato – Storico
Maria Grazia Calandrone – Scrittrice
Stefano Canettieri – Cantante lirico
Enrico Capuano – Musicista
Andrea Carraro – Scrittore
Marco Coppi – Musicista
Clara Costanzo – Attrice
Giorgio Cremonini – Scrittore
Massimo Dapporto – Attore
Maurizio de Giovanni – Scrittore, Sceneggiatore
Pierfrancesco Diliberto (PIF) – Attore, Regista
Paolo Fresu – Musicista
Aurelio Gatti – Coreografo, Regista
Elio Germano – Attore
Daniela Giordano – Attrice
Paolo Giovannucci – Attore
Riccardo Giuranna – Musicista
Maria Lenti – Scrittrice, Poeta
Ricky Gianco – Musicista
Gad Lerner – Giornalista, Scrittore
Gianni Lucini – Giornalista, Scrittore, Autore
Cinzia Maccagnano – Attrice, Regista
Loriano Macchiavelli – Scrittore
Angela Malfitano – Attrice
Susanna Marcomeni – Attrice
Valentina Martino – Ghiglia Attrice
Giacomo Marramao – Filosofo
Norma Martelli – Attrice
Germano Mazzocchetti – Musicista
Pino Micol – Attore, Regista
Tomaso Montanari – Docente Universitario, Scrittore
Enrica Origo – Attrice
Federico Pacifici – Attore
Ottavia Piccolo – Attrice
Edoardo Purgatori – Attore
Marco Revelli – Scrittore, Saggista
Mariano Rigillo – Attore
Cicci Rossini – Attrice
Patrizio Roversi – Giornalista, Conduttore televisivo
Andrea Satta – Musicista
Daniele Silvestri – Musicista
Tullio Solenghi – Attore, Regista
Manuela Tempesta – Regista
Sebastiano Tringali – Attore, Regista
Grazia Verasani – Scrittrice, Sceneggiatrice
Alfonso Veneroso – Attore
Milena Vukotic – Attrice