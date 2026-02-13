Gli Usa spostano la più grande portaerei del mondo in Medioriente. Trump: ci servirà se l’Iran non si accorda

L'avverimento a Teheran

La notizia, anticipata dal Washington Post è stata confermata dallo stesso Donald Trump. Gli Usa sono pronti a spostare la più grande portaerei del mondo, la Uss Gerald Ford, in Medio Oriente. Nella zona sono già presenti da tempo un’altra portaerei, la Abraham Lincoln, e tre cacciatorpediniere. Un messaggio chiaro di ‘deterrenza’: mettere pressione all’Iran perché accetti le condizioni poste da Washington sul negoziato per il nucleare.

Portaerei Ford, Trump: partirà presto ci serve se l’Iran non si accorda

La portaerei Ford, con il suo equipaggio di oltre 4500 uomini, si muoverà dal Mar dei Caraibi, dove ha presidiato la zona al largo del Venezuela alla vigilia dell’operazione che ha portato alla cattura del dittatore Maduro. Con Teheran “dobbiamo fare un accordo o sarà molto drammatico per loro”, ha avvertito il presidente Usa parlando alla Casa Bianca. “Partirà molto presto”, ha detto a un giornalista in merito al trasferimento della seconda portaerei dai Caraibi al Medioriente. Anche perché – ha aggiunto – ”ne avremo bisogno, se non raggiungiamo un accordo” con l’Iran.

Senza intesa sarà una giornata molto brutta per l’Iran

L’intesa con Teheran, se andrà in porto, dovrebbe concludersi entro “il prossimo mese”. Ma le tensione si accrescono. “Penso che i negoziati con l’Iran avranno successo. Se non sarà così, sarà una giornata molto brutta per l’Iran”, ha detto ancora l’inquilino della Casa Bianca.

Teheran scarcera la leader del Fronte riformista

Intanto le autorità iraniane hanno rilasciato su cauzione la leader del Fronte Riformista, Azar Mansouri, che era stata arrestata nei giorni scorsi sulla scia delle proteste antigovernative, represse nel sangue. Lo ha annunciato all’agenzia di stampa Isna il suo avvocato, Hojjat Kermani. In precedenza erano state scarcerate altre due importanti personalità del campo riformista, Javad Emam ed Ebrahim Asgharzadeh, ex parlamentare.