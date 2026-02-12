FdI lancia la sfida alla sinistra: “Il ddl migranti subito in Aula. Vediamo chi vuole veramente la sicurezza”

"Dopo anni di negazionismo"

Ddl immigrazione, Fratelli d’Italia lancia la sfida alle opposizioni. Vediamo chi ha a cuore, veramente, la sicurezza. “Agiamo e approviamo il ddl licenziato ieri” dal Cdm. “Chiediamo alle opposizioni la disponibilità a iscrivere immediatamente il ddl in materia di immigrazione, legalità e sicurezza”. L’invito a fare presto e a sollecitare un confronto immediato in Aula su un tema così cruciale è stato il capogruppo alla Camera, Galeazzo Bignami. Si rivolge alle opposizioni che per anni hanno subito il fenomeno migratorio senza governarlo. Salvo poi rigettarlo come una clava contro il governo. “Dopo anni di negazionismo avete scoperto il tema della sicurezza: vediamo se siete pronti” – insiste Bignami-. Anche magari ad “approvare quelle norme che superano quell’atto voluto che certi magistrati comminano a chi, minacciato della propria integrità, reagisce sparando a clandestini che spacciano morte”.

Bignami lancia la sfida alla sinistra: subito il ddl immigrazione in aula

Delle due l’una, non è tempo di nascondersi, la sinistra si schieri senza contraddizioni, se ne è capace. “Siete a favore di un immigrazione controllata e non illegale, votate a favore! – scandisce Bignami- . Siete a favore di tutelare le nostre forze dell’ordine? Votate a favore. Iscriviamo immediatamente nella prossima capigruppo il ddl e vediamo a viso aperto chi vuole sicurezza e chi invece ne ciarla senza averla mai praticata”. Il capogruppo di FdI richiama alla chiarezza e al senso di responsabilità.

Ddl migranti, Bignami: “Vediamo chi vuole veramente la sicurezza”

Il Consiglio dei Ministri ha assunto una decisione importante e responsabile nell’interesse dell’Italia. Il disegno di legge approvato in Cdm introduce la possibilità di disporre l’interdizione temporanea dell’ingresso nelle acque territoriali in presenza di una minaccia grave all’ordine pubblico, alla sicurezza nazionale o di una pressione migratoria eccezionale. Prima che l’opposizione tutta si stracci le vesti, si tratta di uno strumento attivabile solo in condizioni straordinarie e con durata definita a 30 giorni e prorogabile nei casi previsti nel pieno rispetto del diritto internazionale e degli obblighi europei. Non è uno slogan, ma una misura concreta che rafforza il controllo dei confini, contrasta l’immigrazione irregolare e tutela la sicurezza dei cittadini.

“Confrontiamoci a viso aperto in Aula”

E’ poi una scelta coerente con il nuovo patto europeo su migrazione e asilo e con la lista dei Paesi sicuri per i rimpatri. Così, intervenendo nell’aula della Camera, Galeazzo Bignami ha aggiunto: “Vediamo le carte, vediamo se siete disposti a dare la possibilità agli italiani di avere certezza del diritto; di vedere chi non può arrivare in Italia mandato nei CPR; da dove deve essere rimpatriato ed espulso. E quindi – prosegue- potremmo andare a vedere non solo le condizioni dei clandestini, ma anche delle nostre Forze dell’ordine. Che dobbiamo ringraziare per quello che fanno”. Dunque – dice rivolto alla sinistra- “se volete aprire il dibattito, invece che le informative, immediatamente iscriviamo nella prossima Conferenza dei presidenti di gruppo il disegno di legge licenziato dal Governo Meloni. “vediamo a viso aperto chi vuole sicurezza davvero e chi, invece, ne ciarla senza averla mai praticata”.

Montaruli: “Per una volta le opposizioni dimostrino coerenza”

Incalza la vicecapogruppo alla Camera, Augusta Montaruli: “Le opposizioni- che oggi riscoprono il tema della sicurezza- hanno finalmente l’occasione di dimostrare che per loro non è solo uno slogan. Ma hanno davvero a cuore i cittadini onesti e le nostre Forze dell’ordine. Accolgano la proposta lanciata in Aula dal capogruppo di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami. Evotino a favore di una calendarizzazione immediata del ddl in materia di immigrazione, legalità e sicurezza. Sarebbe la dimostrazione del fatto che, per una volta, non parlano per frasi fatte; ma davvero sono in grado di avere una coerenza tra ciò che dicono e ciò che praticano”.