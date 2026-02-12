Ecosistemi e aree marine protette: a Cagliari la quarta edizione di “Parliamodimare”

Domani al Molo Ichnusa

L'iniziativa itinerante è organizzata dal ministro Musumeci e vedrà tra gli altri la partecipazione del responsabile dell'ambiente del governo Meloni, Pichetto Fratin e la vicepresidente dell'Eurocamera, Sberna

Torna “Parliamodimare”, un’iniziativa del Dipartimento per le Politiche del mare, la cui quarta edizione si terrà a Cagliari, domani, venerdi 13 febbraio a partire dalle ore 9.30 presso il Molo Ichnusa.

Il momento d’approfondimento, dal titolo “Ecosistemi e aree marine protette” vedrà la partecipazione del Ministro con la delega al Mare, Nello Musumeci, del ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin e della vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna.

Dal Governo Meloni grande attenzione al tema del mare e delle sue filiere

“Parliamodimare” è un’iniziativa itinerante che riflette l’attenzione che il Governo Meloni rivolge al mare e a tutte le filiere dell’economia marittima. Essa costituisce un’occasione di confronto diretto tra rappresentanti delle istituzioni, del mondo scientifico, delle associazioni di categoria e delle imprese del settore. Dopo il successo delle edizioni di Pozzallo, Venezia e Castellammare di Stabia, è ora la volta di Cagliari, con un tema centrale che scaturisce dalla consapevolezza che il mare non sia solo una risorsa, ma un patrimonio comune da valorizzare e tramandare.

Due sessioni di lavoro

I lavori saranno articolati in due sessioni, che termineranno nel primo pomeriggio: la prima affronterà il tema della tutela ambientale come criterio trasversale di ogni iniziativa economica, infrastrutturale e sociale, ponendo l’accento sulla necessità di integrare la protezione degli ecosistemi marini nelle politiche di sviluppo e pianificazione.

La seconda sessione sarà invece dedicata alle Aree Marine Protette, analizzate come veri e propri laboratori di sostenibilità, dal loro ruolo nell’agenda globale ed europea alle criticità gestionali, fino alle prospettive di riforma e rafforzamento del sistema.