Donna precipita nel Tevere e viene salvata dai vigili del fuoco: è in prognosi riservata (video)

Ricoverata al San Camillo

Una donna è caduta da Ponte Sisto, precipitando a picco nel Tevere: per fortuna, a soccorrerla, sono arrivati tempestivamente i pompieri. La forte corrente ha concesso il suo recupero verso ponte Marconi, dove il nucleo dei soccorritori è riuscito a portarla sul gommone e a praticare le manovre salvavita. Poi è stata trasferita sulla banchina dove ad attenderla c’erano i sanitari del 118 per la rianimazione e il trasporto all’ospedale. Sulla scena erano presenti anche le forze dell’ordine. Secondo le notizie disponibili, la donna ha 76 anni ed è originaria della provincia salernitana, anche se ormai vive a Roma.

Al momento è ricoverata nel reparto di terapia intensiva al San Camillo ed è in pericolo di vita: durante il galleggiamento ha anche avuto un arresto cardiaco. Il figlio l’ha riconosciuta dopo essere arrivato in ospedale e per ora, secondo quanto riporta il Corriere della sera, non si esclude che la donna abbia cercato di togliersi la vita.

Donna precipita nel Tevere e viene salvata dai vigili del fuoco: sul caso sta indagando la Polizia

La donna è arrivata in ospedale priva di conoscenza ed è stata subito intubata e non è chiaro se soffra di qualche patologia pregressa. Comunque sia, sul caso adesso sta indagando la Polizia. Non aveva né documenti né effetti personali con sé. Per salvare la donna, oltre ai pompieri, sono scesi in campo anche i Carabinieri della stazione di Porta Portese, i vigili urbani e anche i paramedici che hanno contribuito al salvataggio. La donna è riuscita a rimanere a galla annaspando, anche se come riporta il Corriere, l’acqua del Tevere aveva una corrente molto forte.