Dal governo un miliardo per Calabria, Sicilia e Sardegna flagellate dal ciclone Harry. Sinistra zittita

Risposta tempestiva

Per aiutare le zone colpite dal maltempo servono “più risorse”, “da prendere anche dai fondi stanziati per il ponte di Messina. Elly Schlein sempre fuori tempo massimo e fuori tema. Il Cdm le chiude la bocca in men che si dica. Nell’insieme le risorse destinate a famiglie e imprese in Calabria, Sicilia e Sardegna ammontano a oltre 1 miliardo di euro, compresi i 100 milioni già stanziati in precedenza. Insieme al dl bollette, le risorse per Niscemi e per le altre regioni devastate dal ciclone Harry erano le più attese. Si tratta di una “risposta concreta e tempestiva a sostegno delle comunità colpite. Ancora una volta sono stati mantenuti gli impegni assunti. Il Governo Meloni ha agito con rapidità e senso di responsabilità, intervenendo sin dalle prime ore con un primo immediato stanziamento di 100 milioni di euro. A cui oggi segue un ulteriore e significativo rafforzamento delle risorse per sostenere cittadini, imprese ed amministrazioni locali”. Sono le parole di Wanda Ferro, sottosegretario all’Interno di FdI.

Schlein: “Preoccupata”. Il governo la zittisce con un miliardo alle zone colpite

Dunque, il governo è perfettamente in grado di fornire risposte senza che Elly Schlein faccia opposizione su decisioni che già il governo ha messo in cantiere. E senza andare a prendere i soldi dalle risorse per il Ponte sullo stretto, ossessione della sinistra. Alle risorse si aggiungono “i 5 milioni stanziati” per salvare il turismo estivo delle regioni colpite. Lo specifica il ministro Santanchè: “Concentreremo le nostre azioni su una campagna di comunicazione e promozione internazionale, come ci hanno richiesto le stesse Regioni e Associazioni di categoria. Per evitare che ai danni già ingenti sofferti da Sicilia, Calabria e Sardegna, si aggiunga un danno di immagine che comprometta il turismo”.

Altri 5 milioni per salvare il turismo

“Metteremo in campo un insieme organico di azioni strategiche che presenteremo alla prossima Fiera di Berlino. Proprio perché la Germania rappresenta uno dei principali mercati di riferimento delle tre Regioni. Come sempre, il governo Meloni c’è. E fa la sua parte a sostegno dei territori, delle imprese e dei lavoratori”. Fa ridere leggere le dichiarazioni improvvide di Elly Schlein: “Oggi c’è un Consiglio dei Ministri, seguiremo attentamente quali saranno le ulteriori risposte e faremo di tutto naturalmente per fare la nostra parte. Segnalo un po’ di preoccupazione perché ci sembra che su questo ciclone che ha colpito Siderno, che ha colpito la costa ionica, che ha colpito Sardegna, Sicilia e Calabria ci sia stata meno attenzione che in altre situazioni”. Contraddetta a tempo di record.