«C’è un’industria del catastrofismo, la forza dell’Occidente è una risposta per ritrovare l’ottimismo». Parla Claudio Cerasa

L'intervista

Il direttore del Foglio racconta al Secolo il suo ultimo libro, "L'Antidoto", un «manifesto per ribellarsi alla cultura dello sfascio» e ricominciare a riconoscere il bicchiere mezzo pieno. Partendo dai dati

Scegliere di essere ottimisti, guardando «attraverso la lente di ciò che è reale, non di ciò che è virale». È l’«appello» che Claudio Cerasa rivolge ai lettori attraverso il suo ultimo libro, L’antidoto. Libertà, ambiente, tecnologia. Manifesto ottimista contro la dittatura del catastrofismo (Silvio Berlusconi editore). Perché se usciamo dalla bolla della narrazione imposta dal «nuovo dogma dominante, la cultura dello sfascio», ci accorgiamo che la situazione è molto meno drammatica di come viene dipinta. Una tesi che il direttore del Foglio declina in 224 pagine fatte di osservazioni e riflessioni, ma anche di dati, l’aggancio – appunto – al reale che dovrebbe spingere a «ribellarsi» al racconto di un «declino inarrestabile» che pervade il nostro mondo.

Direttore, l’orologio dell’apocalisse è a 85 secondi dalla mezzanotte e lei esce con un libro che dice che dobbiamo guardare al bicchiere mezzo pieno. Ci aiuti a vederla come lei.

«Credo che sia fondamentale osservare il mondo per quello che è e non per quello che sembra. Questo significa non tralasciare gli elementi positivi che ci sono e non farci guidare dall’agenda del rancore per risolvere i tanti errori che ci sono. Se ci si piange addosso e non si capiscono numeri, fatti, dati, si rincorrono capri espiatori. L’approccio che suggerisco non è negare la realtà ma impossessarsi del reale che non vogliamo vedere».

Perché non si vuole vedere una realtà positiva?

«Perché siamo immersi in uno stile di informazione che trasforma solo le notizie negative in notizie, mentre qualsiasi notizia positiva che spinge a osservare la realtà con fiducia è percepita come se fosse falsa, e perché c’è una politica che gioca con l’ottimismo e il pessimismo: tutti sono ottimisti quando sono al governo e pessimisti quando vanno all’opposizione. Il terzo elemento riguarda la difficoltà ad abbandonare un approccio molto basato sulle rendite di posizione, che porta ad alimentare l’industria del catastrofismo in maniera meccanica senza pensare che c’è un mondo di opportunità, innovazioni, tecnologia. Questa è una realtà complessa difficile da raccontare, mentre la realtà immediata, che vive screenshot, di dettagli è più facile da riportare».

Diciamo che questi non sono tempi facili, siamo passati dal Covid alle guerre senza soluzione di continuità…

«Ma proprio questi anni di pandemia, di crisi energetica, di sfide del trumpismo hanno insegnato a tutti noi che anche di fronte alle crisi che sembrano meno domabili c’è un mondo fatto di innovazione, di possibilità di risolvere problemi. Non bisogna mai avere paura del futuro. Anche quando il futuro sembra cupo non va mai sottovaluta la forza dell’Occidente di risolvere i problemi. L’ottimista non può negare i problemi, ma deve concentrarsi sulle soluzioni. Se si nega il problema, il problema continua a esistere, ma se lo si affronta cercando di governarlo si raggiungono dei risultati. Le forze dell’Occidente hanno prodotto i vaccini, sul fronte della guerra hanno saputo mettere in campo meccanismi di difesa. Questo è il bicchiere mezzo pieno».

Nella risposta precedente ha citato due volte l’Occidente, la sua forza. Nell’Occidente riscontra ottimismo?

«Lo riscontro in maniera a volte esplicita, a volte implicita. Il nostro giornale non ama Trump e anche nel libro non c’è alcun tipo di simpatia per Trump, ma anche di fronte a ciò che non si ama bisogna cercare antidoti. Allora se il trumpismo rappresenta una deriva illiberale da molti punti di vista, chi ama la società aperta, chi ama l’Occidente deve sperare di trovare soluzioni. È la sfida evidente che ha di fronte a sé l’Europa. La scorsa settimana la premier Meloni, in un’intervista al Foglio, ha detto che l’Europa deve utilizzare questi temi per diventare più forte, più indipendente senza accontentarsi del grande ombrello americano. Questo significa trasformare ogni crisi in opportunità e per farlo bisogna avere a cuore i valori non negoziabili dell’Occidente».

La cito: «Qualsiasi tentativo di essere ottimisti, oggi, viene considerato non solo uno scandalo, ma un’eresia, una negazione irresponsabile del nuovo dogma dominante: la cultura dello sfascio». Come si è arrivati a questo punto?

«L’industria del catastrofismo si autoalimenta di cattive notizie, cerca di scommettere non sulla soluzione dei problemi, ma sul tentativo di alimentare la paura, si basa più su emozioni che su fatti. Faccio un esempio, quando si parla di sicurezza si tende a enfatizzare ogni elemento negativo che ci offre la nostra quotidianità, trasformandolo in uno specchio dell’Italia: c’è un delitto, c’è un omicidio, una rapina, qualcosa che colpisce molto il sentimento delle persone? A seconda delle convenienze quel fatto diventa verità del Paese, ma accanto alle emozioni ci sono i fatti. L’Italia è uno dei Paesi più sicuri d’Europa, ma se io trasferissi questa frase in un bar mi prenderebbero per pazzo. Abbiamo smesso di trovare alternative alla politica delle emozioni».

Chi è l’ottimista?

«Oggi ottimista è un pessimista che si è informato, mentre il pessimista è un ottimista male informato. Il libro è supportato da dati, fatti, trend su tutti gli elementi possibili: salute, sicurezza, ambiente… Sull’ambiente c’è un catastrofismo assoluto. Gli approcci possibili sono tre: la negazione del problema, il voler trasformare il problema in qualcosa di angosciante, affidarsi all’innovazione per risolvere il problema. E per risolvere il problema bisogna fare affidamento su tre pilastri: niente paura, perché la paura immobilizza o spinge a prendere soluzioni affrettate; innovazione; Occidente. Bisogna avere fiducia nel futuro».

Direttore, ha pubblicato un libro sull’ottimismo con la Silvio Berlusconi editore e Berlusconi era un campione di ottimismo. Mi dica che non è un caso…

«Non è una casualità perché è un libro che volevo fare da tantissimo tempo, sono anni che ci lavoro e la Silvio Berlusconi editore, in questa sua collana, ha deciso di puntare sulla libertà: ci siamo trovati e sono molto contento di essere il primo autore italiano che vi viene pubblicato. Poi, sì, Berlusconi era un grande trasmettitore di ottimismo, aveva il sole in tasca, lottava contro la paura e il rancore. Oggi qualcuno prova a creare una simmetria con Trump, ma lui era l’opposto».

Il suo giornale è schierato per il Sì al referendum, lei è ottimista?

«Noi siamo schierati a favore del Sì, perché pensiamo che produrrà meno correnti nella magistratura, più merito, più terzietà. Non sono ottimista per la piega presa dal dibattito, da una parte e dall’altra. Nel fronte del No, ma talvolta anche nel fronte del Sì, si sfugge dal merito, si gioca con le bandierine. Mi colpisce tantissimo che nel fronte No si consideri fascista chi vota Sì, dimenticando che questa riforma non è di destra ma di buon senso».

Trent’anni di Foglio…

«Trent’anni di battaglie a favore della libertà, che ci hanno insegnato sempre quanto sia fondamentale e cruciale stare sopra la superficie delle cose, non accontentarsi della prima impressione, non accontentarsi banalità, ma provare sempre a spiegare perché qualcosa succede. Sono 30 anni contro molti “ismi” – i populismi, gli estremismi – per concentrarsi su tante battaglie all’interno delle quali c’è sempre la lotta contro i conformismi».