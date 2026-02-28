Canzoncina e balletto mentre il mondo trema: Alessandra Moretti nella bufera per il video da Bruxelles

Che figura!

È fallita miseramente l’operazione simpatia di Alessandra Moretti, eurodeputata Pd che, per far dimenticare le inchieste pendenti da parte dei magistrati belgi, ha provato a cantare (in playback) il brano “Che fastidio” portato alla ribalta a Sanremo dalla cantante Ditoenellapiaga.

Ladylike esce nel giorno della guerra con la canzoncina sanremese: Che figura

Al ritmo di “Dio che fastidio”, la parlamentare dem scandisce, con tanto di balletto, le sue critiche contro il governo Meloni come il decreto sicurezza, i centri in Albania, il veto sul consenso, i tagli alla salute le adesioni alle politiche di Trump.

Alessandra Moretti ha girato il video nell’aula di Bruxelles

Ladylike, nota per le sue prese di posizione molto chic e poco radical (indimenticabile il suo apologo “sull’estetista”) ha parodiato la canzone sanremese citando “I centri in Albania, il mito trumpiano, il decreto sicurezza, il globo terracqueo, il congedo non paritario, il veto sul consenso, i tagli alla salute, il caro amico Orban”.

Il tutto girato tra i banchi dell’Europarlamento. Non proprio la sede ideale per fare i balletti e le canzoncine sceme. Alla fine del reel, inoltre, appare il logo del gruppo di appartenenza dell’eurodeputata, ovvero S&D, il gruppo dell’alleanza progressista dei socialisti e democratici in Europa. Il post è apparso sulla pagina Instagram di Moretti nella serata di venerdì 27 febbraio con rara intempestività. Poche ore dopo il mondo s’è svegliato sull’orlo di un conflitto epocale, mentre sulla pagina social di LadyLike campeggia la canzoncina.

I precedenti ancora più imbarazzanti

Nel dicembre scorso il Parlamento europeo ha votato a favore della revoca dell’immunità per l’eurodeputata del Pd, Alessandra Moretti, nell’ambito dell’inchiesta Qatargate. Hanno votato a favore della revoca 497, 139 contrari e 15 astenuti. Nell’ambito della stessa richiesta, è stata invece confermata l’immunità per Elisabetta Gualmini con 382 voti a favore, 254 contrari e 19 astenuti. Ma parlarne ora sarebbe come suol dire: Mettere… il dito nella piaga.