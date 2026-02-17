Usa, transgender spara e uccide due persone a una partita di hockey: era il padre di un atleta

Tre feriti gravi

Nuova sparatoria durante una partita di hockey sul ghiaccio liceale a Pawtucket, in Rhode Island. Il 56enne Robert Dorgan, trans che usava il nome di Roberta Esposito, ha ucciso due persone e ferito gravemente altre tre prima di uccidersi. Era il padre di uno degli atleti che giocavano al torneo e, in base a quanto riportano le autorità, l’evento sarebbe dovuto ad una disputa familiare. Robert, che aveva più armi da fuoco, ha sparato contro i parenti e un conoscente sugli spalti dello stadio. Intanto, il capo della polizia Tina Goncalves ha riferito che, dopo il gesto compiuto dal genitore, un cittadino ha cercato di bloccarlo, visto che l’attentatore aveva una seconda arma. Gli agenti sono arrivati pochi minuti dopo la prima chiamata d’emergenza, ma il trans si è poi suicidato sul posto. Per il momento, i tre feriti sono in condizioni critiche.

Secondo quanto riportano i giornali locali, negli anni precedenti Dorgan era stato coinvolto in alcuni litigi familiari, anche dopo essersi separato dalla moglie nel 2021. Tra l’altro, sui social aveva pubblicato alcuni messaggi aggressivi e minacciosi. Inoltre, una donna uscita dalla stazione di polizia e citata dal New York Post ha affermato che si trattava di suo padre, evidenziando che soffriva di problemi di salute mentale. Il sindaco Donald Grebien ha spiegato che le autorità, insieme all’ufficio del procuratore generale del Rhode Island, stanno ricostruendo i frammenti dell’accaduto. Poi ha concluso: «Pawtucket è una comunità forte e resiliente, ma questa sera è in lutto. Sosterremo tutte le persone colpite e aggiorneremo il pubblico quando i fatti saranno confermati».