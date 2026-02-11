Canada, strage in una scuola e in un’abitazione: almeno dieci morti, molti feriti. E’ stata una donna

Si indaga sul movente

Il Canada è sconvolto per una sparatoria avvenuta a Tumbler bridge, una cittadina della British Columbia situata nella zona occidentale del Paese. È di almeno dieci morti e 27 feriti il bilancio della strage, che ha coinvolto una scuola e un’altra abitazione. Secondo la Polizia, sette vittime sono state colpite all’interno dell’istituto, mentre altre due sono state ritrovate senza vita in un’abitazione. Tra i feriti, ci sono anche due persone in condizioni critiche. Ancora non si conosce il tipo di pistola utilizzata per gli omicidi.

L’omicida, che secondo le autorità sarebbe «una donna in abito con capelli marroni», è stata rinvenuta morta nel liceo con quella che sembra essere una ferita autoprovocata. Com hanno spiegato gli agenti, l’identikit delle persone decedute non verranno forniti immediatamente per ragioni di privacy e non è chiaro se, nella vicenda, siano stati coinvolti anche dei minori. Il capo delle forze dell’ordine, Ken Floyd, ha spiegato che il motivo della sparatoria non è stato ancora chiarito e che le autorità stanno ancora cercando il nesso fra le vittime e la presunta autrice della strage. «Non siamo in grado di capire perché o cosa possa aver motivato questa tragedia – ha spiegato il coordinatore degli agenti -. Penso che faticheremo a capire il ‘perché’, ma faremo del nostro meglio per sapere cosa sia accaduto».

Canada, strage in una scuola canadese: decine di morti e altrettanti feriti a seguito di una sparatoria

L’allarme per un “active shooter” era stato lanciato nel primo pomeriggio, facendo scattare la sirena dell’istituto. Alcuni studenti avrebbero seguito le indicazioni dall’altoparlante, barricandosi in classe e mettendo sia i banchi che le sedie alle porte, per evitare che il killer riuscisse ad entrare. Dopo il suo arrivo, la Polizia ha trovato sei corpi nella scuola, mentre la settima vittima è deceduta mentre veniva portata in ospedale. Gli agenti hanno annunciato che ora sono in corso perquisizioni in altre case dell’area vicina alla scuola, per analizzare eventuali legami con la strage.

Il premier Mark Carney «devastato» per l’accaduto

Il premier Mark Carney si è detto “devastato” da quella che ha definito una “violenza orribile”, mentre il premier della British Columbia, David Eby, ha parlato di un atto “inimmaginabile”. Tumbler Ridge, che conta circa 2.400 abitanti, si trova a oltre 1.100 chilometri a nord di Vancouver. La municipalità ha dichiarato di non trovare “parole sufficienti per descrivere il dolore” che ha colpito la comunità.