Bersani senza controllo contro Meloni a DiMartedì: “E questa qui sarebbe una patriota?” (video)

Rispetto questo sconosciuto

Pierluigi Bersani si conferma non esattamente un campione di bon ton. Giocando in casa, ospite a DiMartedì di Floris, preso dal sacro furore antigovernativo, non controlla la favella. E gli scappa una brutta frase. “E questa qui sarebbe una patriota?”. Il riferimento neanche a dirlo è alla premier Giorgia Meloni che sarebbe accucciata all’ombra di Donald Trump. L’ex segretario del Pd, del resto, è lo stesso che nel 2013, invitando i compagni a contrastare duramente il nemico Berlusconi, inventò la frase “Siam mica qui a smacchiare i giaguari”.

L’insulto di Bersani a Meloni: e questa qui sarebbe una patriota?

Questa volta, in diretta tv, ha davvero esagerato riferendosi alla presidente del Consiglio chiamandola “questa qui”. Rispetto questo sconosciuto, in barba al refrain delle sinistre sulla tolleranza e la propensione al dialogo che mancherebbero al centrodestra. La frase gli scappa, con gli applausi della claque in studio, quando i riflettori di Floris si accendono sulle critiche di Meloni ai violenti che hanno manifestato contro le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. “Chi manifesta contro le Olimpiadi è nemico dell’Italia e degli italiani”, ha scritto la premier. Che sui social ha condiviso il video degli antagonisti scesi in piazza a Milano. Stesse modalità “pacifiche” – assalti, bombe carte e scontri con gli agenti – della guerriglia urbana pro Askatasuna scatenata a Torino.

Nel mirino gli attacchi della premier ai violenti di Milano contro le Olimpiadi

Ma a Bersani la reazione di Meloni non piace. Perché – a suo dire – non avrebbe detto una parola quando Trump insultò i soldati italiani in Afghanistan. E giù con le solite accuse di dipendenza del governo italiano dall’inquilino della Casa Bianca. Che cosa avrebbe dovuto fare la premier? Dare una medaglia agli incappucciati che hanno sporcato l’inaugurazione dei Giochi Olimpici? “Vabbè insomma… Io l’ho sentita balbettare”, attacca indignato Bersani. “Non dire nulla davanti a un colono israeliano che ha fatto inginocchiare due carabinieri con in mano un mitra. Non l’ho sentita dire nulla quando Trump ha insultato la presenza di soldati anche italiani in Afghanistan che ci hanno lasciato più di 50 morti”.

L’ex segretario del Pd maleducato e smemorato

Peccato che non sia vero. Maleducato e smemorato. Per la cronaca la premier ha bacchettato duramente il presidente Usa, proprio nel nome del rispetto che l’ex segretario dem non conosce. Meloni non ha esitato a bollare come “inaccettabili” le “affermazioni che minimizzano il contributo dei Paesi Nato in Afghanistan, soprattutto se provengono da una nazione alleata”. Stupita dalle parole di Trump che ha accusato i nostri soldati di non essere in prima linea, la premier ha detto a chiare lettere che l’amicizia tra Paesi alleati richiede “rispetto”.