Arte “sinistra”, spunta il ritratto dell’assessora di Giani nella mostra su Firenze. Altro che l’Angelo Meloni…

Clamorosa gaffe

La sinistra che aveva tanto ironizzato sul ritratto dell’angelo di una chiesa romana restaurato a immagine e somiglianza di Giorgia Meloni (e a sua insaputa) oggi deve fare i conti con un clamoroso caso di arte “al servizio del potere”, con protagonista il presidente della Regione Eugenio Giani, esponente del Pd. In una mostra pubblica, a Firenze, di un’artista russa, è spuntato un ritratto dell’ex capo di gabinetto di Giani (già al centro di una vicenda legata a un ritiro di patente) e oggi assessora regionale alla Cultura, Cristina Manetti. Come riporta il Corriere della Sera, tutto inizia dall’invito alla mostra «Storie fiorentine» per i 20 anni di attività dell’artista russa Anna Rubin, dal 2019 a Firenze. “Nella locandina compare un dipinto del 2021 che si chiama Monna Cristina. E raffigura proprio Manetti, che all’epoca era presidente della casa di Dante e oggi con l’assessorato finanzia l’Accademia. C’è anche l’annuncio di donazione del ritratto. «Non sapevo nulla né della presenza del mio ritratto nella locandina, tantomeno della volontà di donarlo dell’artista. Ho chiesto di bloccare tutto e anche di toglierlo dalla mostra», dice oggi la Manetti, che appare di profilo con le braccia sul tavolo e un libro di Dante.

Il “Monna Cristina” con l’assessora di Giani ritirato dalla mostra

Inconsapevole, dunque? Non per “La Nazione”, che scrive. “Manetti sapeva benissimo dell’opera: aveva accettato la richiesta dell’artista Anna Rubin cinque anni fa (quando era portavoce del neo governatore e presidente del Museo Casa di Dante), inviandole una sua foto. ‘L’ho scelta — racconta la pittrice — perché l’ho trovata una donna bellissima, con tutte le caratteristiche della donna fiorentina’. Fin qui tutto lineare, quasi rinascimentale. Il problema nasce quando la ’modella’ scopre che il dipinto non solo sarebbe stato esposto nelle mostra ’Storie Fiorentine’, ma addirittura donato all’Accademia delle Arti e del Disegno, istituzione statale ma finanziata anche dalla Regione…”.

Secondo le ultime notizie, il “Monna Cristina” non sarà più fra le opere esposte alla mostra ‘Storie fiorentine’ in programma dal 6 marzo al 3 aprile all’Accademia delle Arti del Disegno di Firenze e, inoltre, non ci sarà alcuna donazione all’Accademia stessa, diversamente da come riporta lo stesso invito.