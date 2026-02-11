“Allah è grande”. Ragazzino islamico di 13 anni accoltella i compagni a scuola. Londra sotto choc

L'odio religioso

Il ragazzo di 13 anni che ha accoltellato due studenti a Kingsbury High School, nel quartiere di Brent a nord-ovest di Londra, avrebbe gridato “Allah Akbar”, “Allah è grande”, mentre colpiva un ragazzo di 13 anni al collo e alla schiena. Pochi secondi dopo, un secondo studente di 12 anni è stato accoltellato davanti ai compagni. Lo riferiscono testimoni al Daily Mail.

La polizia armata è intervenuta rapidamente e il sospetto, che non frequenta la scuola, è stato arrestato circa un’ora più tardi nelle vicinanze. Scotland Yard ha fatto sapere che le indagini sono affidate alla squadra antiterrorismo, senza aver ancora classificato ufficialmente l’episodio come attacco terroristico. Il preside Alex Thomas ha definito l’accaduto “profondamente traumatico per tutta la comunità scolastica”, mentre la ministra dell’Interno Shabana Mahmood ha espresso vicinanza alle famiglie delle vittime. Il sindaco di Londra Sadiq Khan ha invitato chiunque abbia informazioni a farsi avanti, sottolineando che “questa violenza non ha posto nella nostra città”. I due ragazzi feriti sono ricoverati in condizioni gravi.