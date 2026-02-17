Algerino condannato 23 volte e risarcito dall’Italia, l’ira della Meloni: “Giudici politicizzati contro di noi”

La vicenda riguarda Redouane Laaleg (o R.L.), un immigrato algerino irregolare di 56 anni in Italia dal 1995, con un lungo curriculum criminale: 23 condanne per reati come lesioni, spaccio, rapina e furti, 11 detenzioni, 13 alias e due espulsioni per pericolosità sociale (prefetti di Cuneo e Alessandria). Nel febbraio 2025, dopo la scarcerazione da Cuneo, fu trasferito al CPR di Gradisca d’Isonzo e poi, il 10 aprile, a Gjader in Albania senza un ordine scritto motivato e con polsi legati da fascette, impedendogli contatti con famiglia e avvocato per circa un mese.

Il Tribunale di Roma (giudice Corrado Bile), con sentenza del 10 febbraio 2026, ha condannato il Viminale a pagargli 700 euro di risarcimento per vizio procedurale nel trasferimento, pur confermando la legittimità del modello Albania e del trattenimento; l’uomo fu liberato il 9 maggio 2025 dopo aver chiesto asilo.

