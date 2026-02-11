Alessandro Di Battista sarà a Sanremo: l’ex grillino annuncia la sua presenza (per sfruttare la vetrina del Festival)

L'annuncio social

«Ma è uno scherzo?», chiede sbigottito un utente su Instagram guardando il post che annuncia la presenza di Alessandro Di Battista a Sanremo, in occasione del Festival. Niente scherzi, l’ex parlamentare grillino sarà a Casa Sanremo, nel periodo della kermesse musicale. Lo ha annunciato in un video lo stesso Di Battista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Casa Sanremo (@casasanremo)

Di Battista in uno spazio parallelo all’Ariston

A Casa Sanremo, tra un’ospitata di Naike Rivelli, anche lei tra le ospiti della kermesse collaterale al Festival, Di Battista ci parlerà di legalità. Il nostro è molto attivo tra editoria, tv, teatri e piazze. Ultima creatura, l’associazione «Schierarsi». Un movimento che per più di un osservatore delle cause pentastellate, preclude a un vero e proprio ritorno in politica e in parlamento con un suo soggetto politico.

Non è uno scherzo, Alessandro Di Battista sarà a Sanremo

Non sfugge a nessuno l’interventismo dell’ex parlamentare grillino, loquace e scalpitante più che mai, nell’eventualità di riprendere qualche voto tra i delusi del Movimento 5 Stelle. In questi giorni, Di Battista imperversa nei talk show politici. Parla di tutto, ma non del successo delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. A qualcuno potrebbe tornare in mente quando Dibba consigliò alla sindaca di Roma Virginia Raggi di rinunciare ad ospitare i Giochi olimpici, perché glielo aveva consigliato un tassista.

Di Battista ha assicurato la sua adesione per venerdì 27 febbraio, mentre all’Ariston ci sarà la serata delle cover, lui a modo suo, una cover l’ha già pronta sul leggio. In omaggio a un classico di Franco Califano: “Non escludo il ritorno”.