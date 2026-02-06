Agguato nel centro di Mosca al generale Alekseev, numero due dei servizi segreti militari russi. È uno dei negoziatori con Kiev

È grave

Il generale Vladimir Alekseev, numero due dei servizi segreti militari russi, è ricoverato in gravi condizioni in un ospedale di Mosca dopo l’attentato subito nelle vie della capitale russa.

Lo riferisce l’agenzia di stampa russa Ria Novosti. «In un edificio residenziale situato sull’autostrada Volokolamskoye a Mosca, una persona non identificata ha sparato diversi colpi a un uomo ed è fuggita dalla scena. La vittima è stata ricoverata in uno degli ospedali cittadini», ha reso noto la portavoce del Comitato Investigativo della Federazione Russa, Svetlana Petrenko.

Alekseyev è il primo vice del generale Igor Kostyukov, che guida l’intelligence militare russa Gru e che era a capo della delegazione russa durante i recenti colloqui con Kiev e gli Usa ad Abu Dhabi.

Chi è il generale Alekseev e perché il suo ruolo è strategico

Alexeyev ha avuto un ruolo significativo durante la guerra in Ucraina, prendendo parte ai colloqui con l’Ucraina durante l’assedio russo di Mariupol nel 2022. È stato inoltre inviato a negoziare con il capo del gruppo mercenario Wagner, Yevgeny Prigozhin, che ha guidato un breve e sanguinoso ammutinamento nel giugno 2023. Non si sa ancora chi sia dietro la sparatoria avvenuta venerdì mattina in un blocco residenziale sull’autostrada Volokolamsk a Mosca.

Ennesimo attacco contro un alto ufficiale russo: il Cremlino accusa Kiev

L’Ucraina ha rivendicato in passato alcuni attacchi contro figure militari russe. I funzionari dell’intelligence russa hanno affermato di aver sventato un tentato attacco a un ufficiale russo a San Pietroburgo alla fine del mese scorso.

Un cittadino uzbeko è stato incarcerato a gennaio per l’uccisione nel 2024 di un altro generale, Igor Kirillov, in un’esplosione fuori da un condominio a Mosca. L’intelligence SBU ucraina aveva rivendicato il suo ruolo dietro l’attentato. Il tenente generale Kirillov era stato responsabile delle truppe russe di Protezione Nucleare, Biologica e Chimica.

Nel dicembre 2025, un altro alto ufficiale del GRU, il tenente generale Fanil Sarvarov, è stato ucciso quando un ordigno è esploso sotto un’auto a Mosca. L’alto ufficiale era responsabile del dipartimento di addestramento operativo delle forze armate.