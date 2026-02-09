Abodi: Azzurri competitivi in tutte le discipline. Oltre allo sport vinceranno il lavoro, la cultura e il turismo italiano

I giochi di Milano-Cortina

Mentre arrivano le prime e numerose medaglie, il ministro sottolinea che "Gli atleti sono esempi positivi, come gli uomini in divisa". E sul tema dell’allarme sicurezza dice: "Serve più fermezza. E' fondamentale che lo Stato sia un'unica squadra"

A poco più di tre giorni dall’inizio dei Giochi invernali di Milano-Cortina la nazionale italiana ha già iniziato a registrare numeri da record: 6 medaglie già conquistate, a partire dalla splendida impresa di Francesca Lollobrigida, che ha conquistato il primo oro nei 3000 metri e firmando il record olimpico. Oltre alla festa però c’è anche lo sconcerto di fronte a chi vorrebbe rovinare l’evento sportivo per antonomasia. E a raccontare il grande lavoro che c’è dietro a questa edizione delle Olimpiadi e Paralimpiadi è stato il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, che in una lunga intervista al quotidiano La Verità non si è sbilanciato sulle aspettative sulla rappresentativa azzurra «La certezza di comportamenti esemplari, di saper competere con onore, e tanta fiducia in chiave medaglie che ha già trovato conferma nelle prime giornate di gara. Dico soltanto che in questi quattro anni atleti e federazioni hanno seminato molto bene, noi abbiamo dato ogni supporto e siamo competitivi in tutte le discipline».

Lo Stato deve essere un’unica squadra

«Lo sport è una difesa immunitaria contro i violenti, gli sbandati fuori controllo che vogliono trasformare il Paese in una giungla, e contro gli sbandamenti del disagio, delle dipendenze e delle devianze. Gli atleti sono esempi positivi, come gli uomini in divisa, che vanno rispettati, sostenuti, apprezzati e valorizzati quotidianamente, non solo quando accadono fatti inquietanti e criminali come quelli di Torino». E sul tema dell’allarme sicurezza: «Serve più fermezza. Certi personaggi pericolosi non vanno accolti nei cortei. E quando un violento viene arrestato l’importante è che non venga subito rilasciato dalla magistratura. Altrimenti stiamo giocando partite differenti. Lo Stato dev’essere un’unica squadra, ma spesso al suo interno ci sono più squadre non sempre in sintonia tra loro», ha ricordato Abodi.

Ai giochi grande sistema di sicurezza

E sulla sicurezza dei giochi il ministro per lo Sport e i giovani ha precisato che «Più che blindati, Giochi con un grande sistema di sicurezza. Siamo dotati anche di efficaci strumenti contro la guerra ibrida che hanno già dimostrato la loro efficacia. Mi auguro che il richiamo alla tregua olimpica sottoscritto da 165 Paesi su 193 delle Nazioni unite riesca a far riflettere tutti e a responsabilizzare i pochi che decidono». Anche la politica «Mi aspetto che parli con una voce sola contro i violenti».

Volano economico per l’Italia

I Giochi saranno un volano economico: «Il lavoro della Simico, Società Infrastrutture Milano-Cortina, sotto il coordinamento del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, produrrà un lascito tangibile dei Giochi che migliorerà la qualità della vita delle persone che vivono nei 22.000 chilometri quadrati interessati dalle Olimpiadi. Quindi non vincerà solo lo sport, ma anche il lavoro, la cultura e il turismo italiano» ha concluso Abodi.