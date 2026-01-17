X va in down in tutto il mondo: sito e app irraggiungibili per ore, migliaia di segnalazioni anche in Italia

Blackout

“Impossibile recuperare i post in questo momento. Riprova più tardi”, campeggiava sugli schermi degli utenti mentre il problema si estendeva a più Paesi e le proteste si spostavano sulle piattaforme concorrenti

Il social network X, di proprietà di Elon Musk, ha registrato un’interruzione diffusa del servizio nella giornata ieri, con problemi di accesso sia al sito sia all’applicazione mobile. Il disservizio è iniziato nella mattinata negli Stati Uniti e nel pomeriggio in Europa, coinvolgendo utenti in diversi Paesi e impedendo il corretto caricamento dei contenuti. Eppure, la piattaforma dà problemi da settimane.

X in down: disagi diffusi in tutto il mondo

I primi segnali del down sono emersi quando X.com e l’app hanno smesso di recuperare nuovi tweet. Provando ad aggiornare la pagina, agli utenti è comparso il messaggio: “Impossibile recuperare i post in questo momento. Riprova più tardi”. Di conseguenza, la timeline sull’app X è rimasta bloccata, senza aggiornamenti visibili. In alcuni casi il dominio X.com mostrava soltanto una schermata nera con il logo X, mentre in altri veniva visualizzata una pagina di errore di Cloudflare, il fornitore di infrastrutture internet, con la dicitura “Connection timed out”, a indicare l’impossibilità di stabilire una connessione con l’host.

Le segnalazioni degli utenti

Secondo i dati raccolti da Downdetector.com, le segnalazioni di problemi di accesso hanno iniziato ad aumentare intorno alle 10:00 del mattino sulla costa orientale degli Stati Uniti. In breve tempo, sono diventate 185.000 negli Stati Uniti, seguite dal Giappone con 129.406 segnalazioni. Le città maggiormente colpite risultano Tokyo, New York, Osaka, Chicago e Yokohama. L’andamento delle segnalazioni è stato irregolare, con una breve flessione prima di una nuova crescita, a indicare un funzionamento intermittente del servizio.

La situazione in Italia e negli Stati Uniti

In Italia il down è stato avvertito a partire dalle 16 di venerdì 16 gennaio. Secondo Downdetector, le segnalazioni hanno superato le 3.000 unità. Gli utenti hanno riportato difficoltà di accesso al sito e all’app, l’impossibilità di scorrere il feed e problemi nella pubblicazione dei contenuti. I malfunzionamenti hanno interessato sia la versione desktop da browser sia le applicazioni per Android e iPhone. Negli Stati Uniti, come riportato dal Corriere, gli utenti che hanno segnalato problemi hanno raggiunto rapidamente quota 80mila, con numeri in costante aggiornamento.

Un servizio a singhiozzo

L’esperienza degli utenti è risultata variabile. In alcuni casi, aggiornando ripetutamente l’app, sono comparsi sporadicamente nuovi tweet, mentre per altri il servizio è rimasto completamente inutilizzabile. Nel frattempo, molte persone hanno iniziato a commentare il tutto sulle piattaforme concorrenti, condividendo schermate di errore. X non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento sulle cause del problema.

Problemi anche per Grok

Downdetector ha segnalato criticità anche per Grok, il chatbot integrato nella piattaforma. Pur essendo accessibile il sito Grok.com, l’Ai di Musk ha mostrato difficoltà nel rispondere, visualizzando un messaggio di errore che indicava un carico eccessivo oppure la semplice dicitura “No response”. Il malfunzionamento di Grok è stato segnalato parallelamente ai problemi di accesso a X.

Il ripristino

In un aggiornamento successivo, pare che l’app sia ripresa a funzionare. Ma al momento non sono state comunicate informazioni ufficiali sulle cause del down né sui tempi e sulle modalità del ripristino completo del servizio.