Cooperazione economica, industriale e tecnologica: Meloni incontra i vertici delle principali aziende giapponesi

Prima della partenza

La premier ha avuto uno scambio di vedute con i rappresentanti di 17 gruppi economici di Tokyo. Tra i temi affrontati anche il commercio globale, la resilienza delle catene del valore e l’approvvigionamento delle materie prime critiche

L’ultimo impegno della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni ia Tokyo è stato l’incontro con i vertici delle principali aziende giapponesi, presso l’ambasciata italiana a Tokyo: 17 gruppi economici e industriali che, complessivamente, hanno un fatturato di oltre mille miliardi di euro e che sono attivi su scala globale e nei settori prioritari del partenariato Strategico Speciale tra Italia e Giappone. Tra questi: aerospazio, difesa, infrastrutture, industria ferroviaria, automotive, digitale, innovazione, apparecchiature elettriche ed elettroniche, farmaceutica, finanza, commercio e alimentare.

Al centro dell’incontro scambio di vedute sulla possibile cooperazione

Il Presidente Meloni ha avuto uno scambio di vedute sul rafforzamento della cooperazione economica, industriale e tecnologica tra Italia e Giappone, sottolineando le opportunità che la stabilità politica e le molteplici misure messe in campo dal Governo italiano – dalla ZES Unica agli incentivi per l’occupazione e l’innovazione tecnologica delle imprese – possono offrire a chi intende sviluppare nuovi investimenti in Italia. Tra i focus al centro del dibattito tra Meloni e gli imprenditori giapponesi anche le dinamiche del commercio globale, la resilienza delle catene del valore e l’approvvigionamento delle materie prime critiche.

I partecipanti all’incontro

All’incontro hanno partecipato: Hiroshi IDE, President, IHI; Yoshinori KANEHANA, Chairman of the Board, Kawasaki Heavy Industries (KHI); Eisaku ITO, President & CEO, Mitsubishi Heavy Industries (MHI) e Co-Chairman dell’Italy-Japan Business Group; Noriya KAIHARA, Executive Vice President, Honda Motor; Koji SATO, President, Toyota Motor; Toshiaki HIGASHIHARA, Executive Chairman, Hitachi e Vice Presidente Europa del Keidanren; Kei URUMA, President & CEO, Mitsubishi Electric; Eiichi KATAYAMA, Executive Vice President, Panasonic; Kenichiro YOSHIDA, Executive Chairman, Sony Group Corporation; Kazuhiko NAKAYAMA, Senior Executive Vice President/CFO, NTT DATA Group; Milano FURUTA, Chief Financial Officer, ⁠Takeda; Motoya OKADA, Chairman of the Board, AEON; Kenichi HORI, President & CEO, Mitsui & Co.; Masayuki OMOTO, President & CEO, Marubeni; Keita ISHII, President & Chief Operating Officer/CSO, Itochu; Hironori KAMEZAWA, President & Group CEO, Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG); Makoto TAKASHIMA, Chairman of the Board, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC).

Meloni giunta a Seul

Al termine dell’incontro Giorgia Meloni, è partita alla volta di Seul. Giunta all’aeroporto Air Base (RKSM) è stata accolta dal Vice Ministro degli Esteri Kim Jina, dall’Ambasciatore della Repubblica di Corea in Italia, Kim Choon-Goo, e dall’Ambasciatrice d’Italia a Seoul, Emilia Gatto. La Corea del Sud rappresenta l’ultima tappa del viaggio del Presidente del Consiglio nel continente asiatico. A Seoul, il Presidente Meloni incontrerà il Presidente della Repubblica di Corea, Lee Jae-Myung, in occasione di un vertice bilaterale.