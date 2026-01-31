Vento in poppa per Fratelli d’Italia: mai così in alto nell’ultimo anno. Gli italiani premiano il governo Meloni

Il posizionamento internazionale della premier Giorgia Meloni, le reazioni severe alle sparate di Donald Trump sui soldati italiani in Afghanistan sono state apprezzate dagli italiani. Davanti a un’agenda politica sempre più complessa e all’acuirsi dello scontro con l’opposizione, sul piede di guerra sul pacchetto sicurezza e il ddl stupri, gli elettori continuano a premiare il governo e Fratelli d’Italia. Lo testimonia l’ultimo sondaggio Ispos per il Corriere della Sera che fotografa l’andamento dell’ultimo mese. Il partito della presidente del Consiglio continua a crescere guadagnando un punto nell’ultimo mese. Le stime fotografano Fratelli d’Italia al 29,4%, il miglior risultato dell’ultimo anno. Una cifra che porta il partito sopra i risultati delle ultime Politiche e delle Europee 2024. In sostanza – spiega Nando Pagnoncelli – sembra che il posizionamento internazionale della premier consolidi gli orientamenti elettorali.

Ispos, Fdi continua a crescere: il risultato migliore dell’ultimo anno