Turismo record in Italia, Lollobrigida: “Cucina patrimonio Unesco può portare diciotto milioni di persone in più”

Il ministro dell'agricoltura

Questo risultato assegna all'Italia un riconoscimento, prima cucina al mondo ad essere riconosciuta. Possibili 17 miliardi di euro in più per la nostra economia

L’Italia può diventare irraggiungibile nel mondo nel numero delle presenze turistiche e gli investimenti strutturali operati dal governo Meloni vanno in questa direzione. Con la cucina divenuta patrimonio UNESCO in grado di portare almeno 18 milioni di persone in più nel nostro Paese. Sono queste le parole pronunciate oggi dal ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida durante l’Albergatore Day organizzato da Federalberghi Roma al Palazzo dei Congressi dell’Eur.

Le parole del ministro

“La cucina italiana Patrimonio dell’UNESCO è un attrattore turistico, è un motivo d’orgoglio e di consapevolezza di quanto vale l’Italia in ogni suo ambito. Questo risultato assegna all’Italia un riconoscimento, prima cucina al mondo ad essere riconosciuta, come racconto per lo stile di vita, la qualità, la capacità di trasmettere per generazioni, identità ma anche ricevere innovazioni. che garantisce valore aggiunto”, ha detto il titolare dell’agricoltura. Un attrattore che, secondo Lollobrigida, è in grado da solo di portare “diciotto milioni di persone in più nel nostro Paese”.

“Infrastrutture non ancora all’altezza”

“Un sistema che ruota intorno all’ospitalità deve essere all’altezza di quello che il mondo del turismo ha saputo ben rappresentare. Non siamo secondi a nessuno come capacità di attrazione, purtroppo ancora risultiamo qualche volta secondi nei numeri perché le infrastrutture non sono all’altezza e questo fa parte di una programmazione di prospettiva”, ha aggiunto Lollobrigida, non mancando però di sottolineare l’inversione di rotta registrata con il governo Meloni.

Le cose stanno cambiando

Lollobrigida ha messo in evidenza come , “grazie al governo Meloni” le cose stanno cambiando anche rispetto alle infrastrutture.

“Abbiamo pagato per troppo tempo- ha aggiunto il ministro- invece una instabilità che impediva nei sistemi che vanno preparati, ragionati, su quali bisogna fare investimenti, ferrovie e aeroporti non si realizzano in pochi giorni, a volte nemmeno in pochi anni. Questo ha purtroppo indotto a investire sul momento, sperperando risorse in investimenti contingenti che servono solo a raccogliere consenso e non invece a preparare la nazione ad affrontare le grandi sfide. Oggi abbiamo un altro tipo di prospettiva, il governo Meloni lavora su prospettive che superano e travalicano anche il periodo

Nel settore alberghiero, “aumentano le stelle, in un sistema integrato che mette in condizione l’ospitalità alberghiera di essere offerta all’interno di alberghi di cucina rappresentativa del territorio – ha aggiunto Lollobrigida -. Bisogna considerare l’offerta turistica un sistema che ruota intorno all’ospitalità, che deve essere all’altezza di quello che il mondo del Turismo ha saputo ben rappresentare: sistema di viabilità, infrastrutture”.

Quasi diciassette miliardi di euro in più

18 milioni di turisti equivalgono a Circa 16,7 miliardi di euro in più. Praticamente l’importo di un’intera legge finanziaria. Un ritorno che sarebbe enorme per la nostra economia.