Trump fa il dito medio a un operaio che lo accusa di essere un “protettore di pedofili” (video)

Donald Trump non le manda a dire, soprattutto quando viene accusato di cose gravissime. Il presidente americano, che si trovava in uno stabilimento Ford nel Michigan per una visita, ha fatto il dito medio a uno dei dipendenti che lo aveva accusato di essere un “protettore di pedofili” senza alcuna prova. La scena è stata ripresa dalle telecamere e il video è diventato virale online. Successivamente, anchel direttore delle comunicazioni della Casa Bianca, Steven Cheung, ha confermato l’autenticità del video: «Un pazzo urlava a squarciagola parolacce in preda alla rabbia, ma il presidente ha dato una risposta appropriata e inequivocabile».

Insomma, l’idea di Trump è chiara: a chi accusa illegittimamente si risponde per le rime e non si rimane in silenzio. Poco dopo, il fomentatore è stato identificato: si chiama TJ Sabula ed è un operaio 40enne della fabbrica automobilistica. L’uomo ha anche ammesso di essere stato sospeso dall’impiego, visto che c’è un indagine su di lui.

Nonostante le false accuse recapitate a Trump, Sabula ha affermato di non aver «alcun rimpianto» sulle proprie azioni. «Non ho la sensazione che il destino ti guardi spesso, e quando succede, è meglio essere pronti a cogliere l’occasione – ha proseguito l’operaio -. E oggi credo di esserci riuscito». Insomma, sembra essere contento di aver insultato il presidente americano e di essersi beccato una risposta accesa per la sua accusa infondata. A quanto pare, a sinistra non sa più cosa inventarsi per demonizzare il proprio rivale.