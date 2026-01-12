Trentenni dall’Africa, finti minorenni, veri clandestini: ‘Fuori dal coro’ svela il trucco che impedisce l’espulsione (video)

Video da Monfalcone

Fingendosi diciassettenni, alcuni immigrati pakistani hanno ottenuto accoglienza immediata dal Comune di Monfalcone, che ha versato oltre 58.000 euro, dato che ogni minore «costa» 108 euro al giorno. Un caso svelato dal programma Fuori dal coro di Mario Giordano, nella puntata di ieri sera su Rete 4. Nello specifico, l’inviata di Mario Giordano è stata nella struttura Timavo, in Friuli Venezia Giulia, scoprendo che per sei mesi tre immigrati pakistani si sono finti minorenni.

Ha avuto l’espulsione dall’Italia nel 2017 ma è ancora qui. E come lui tanti altri immigrati colpevoli di reati. Il servizio completo di Costanza Tosi a #Fuoridalcoro è su Mediaset Infinity pic.twitter.com/ksEq7LZ3zr — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) January 11, 2026



Ali Touheed ha dichiarato di avere 17 anni, in realtà ne ha 30. Rizwan Hassan diceva di essere minore, ma ha 26 anni. E per finire, Ali Sajid ha 22 anni.

Il servizio di Costanza Tosi su La Verità

Come riporta La Verità, «questa pratica di fingersi minori per aggirare la legge italiana è diffusa fra gli immigrati, sono andata in alcuni centri d’accoglienza per under 18 non accompagnati in provincia di Udine. In tutte le strutture in cui sono stata, ho detto di aver incontrato alcuni clandestini che mi hanno spiegato di essere minorenni, ma non in possesso di documenti. «Cosa devono fare?», chiedo. Grazie a una telecamera nascosta ho filmato tutte le risposte che ho ricevuto.

Nel primo centro d’accoglienza, due educatori mi spiegano che i carabinieri identificano gli immigrati e «se si dichiarano minorenni, così vengono trattati». «Ci sono un sacco di leggi», continuano, «che tutelano i minori. E loro (i clandestini, ndr) lo sanno. Se dicono di avere 17 anni, i carabinieri lo scrivono e nessuno può rimandarli a casa». Allora domando: «Ma se non sono veramente minori, che succede? Gli fanno delle visite?». «Se loro dicono che sono minorenni, i carabinieri lo prendono per vero», rispondono, «non fanno le visite. I carabinieri non hanno tempo di fare indagini sull’età. Si dichiarano minori? Il giorno stesso sono accolti».