TikTok crea dipendenza ai bambini? Il colosso cinese patteggia con gli accusatori per evitare un processo negli Usa

Storico accordo

La società madre di TikTok, ByteDance, ha raggiunto un accordo nell’ambito di un processo storico sulla dipendenza da social media nel corso della nottata precedente all’inizio del processo di selezione della giuria. Lo ha dichiarato il team legale del ricorrente, il Social Media Victims Law Center (“Centro legale per le vittime dei social media”). “Le parti sono liete di aver raggiunto una risoluzione amichevole della controversia”, ha dichiarato l’ente, sottolineando che i termini dell’accordo sono riservati. Meta e Google, proprietaria di YouTube, rimangono imputate nel caso.

TikTok patteggia sulla dipendenza ed evita il processo

Il processo potrebbe stabilire un precedente legale sul fatto che le aziende di social media abbiano deliberatamente progettato le loro piattaforme per creare dipendenza nei minori, motivo per cui il caso che verrà discusso nel tribunale statale della California è ampiamento visto come un procedimento pionieristico, perché il suo esito potrebbe dare il via a un’ondata di contenziosi simili in tutti gli Usa. Anche il co-fondatore e amministratore delegato di Meta, Mark Zuckerberg, dovrebbe essere chiamato come testimone durante il processo in relazione allo sviluppo di Instagram.

Il caso si concentra sulle accuse secondo cui una donna di 19 anni, identificata con le iniziali K.G.M., avrebbe subito gravi danni psicologici a causa della dipendenza dai social media. Dopo essersi iscritta a YouTube a sei anni, a Instagram a 11, a Snapchat a 13 e a TikTok a 14, la giovane californiana sostiene di aver sviluppato una dipendenza dai siti che ha contribuito a depressione, ansia, problemi di immagine corporea e pensieri suicidi.

Le aziende di social media sono accusate in centinaia di cause legali di aver indotto i giovani utenti a consumare contenuti che hanno portato a depressione, disturbi alimentari, ricoveri psichiatrici e persino al suicidio. Gli avvocati dei ricorrenti stanno esplicitamente adottando strategie utilizzate negli anni ’90 e 2000 contro l’industria del tabacco, che affrontò un simile attacco legale basato sull’accusa di vendere un prodotto nocivo. Il processo davanti alla giudice Carolyn Kuhl dovrebbe iniziare la prossima settimana, una volta selezionata la giuria.

È la prima volta che una società di social media deve affrontare una giuria per aver danneggiato dei bambini”, ha dichiarato all’Afp Matthew Bergman, fondatore del Social Media Victims Law Center, un’organizzazione legale dedita a ritenere le società di social media responsabili dei danni presumibilmente causati ai giovani online, il cui team è coinvolto in oltre 1.000 casi simili. “Il fatto che ora K.G.M. e la sua famiglia possano stare in un’aula di tribunale alla pari con le aziende più grandi, potenti e ricche del mondo è, di per sé, una vittoria molto significativa”, ha aggiunto.

I giganti di internet hanno sostenuto di essere protetti dalla Sezione 230 del Communications Decency Act (“Legge sulla decenza nelle comunicazioni”) degli Usa, che li libera dalla responsabilità per ciò che gli utenti pubblicano sui social media. Tuttavia, questa causa sostiene che tali aziende siano colpevoli per modelli di business progettati per catturare l’attenzione delle persone e promuovere contenuti che finiscono per danneggiare la loro salute mentale. “Le accuse contenute in queste denunce semplicemente non sono vere”, ha dichiarato Jose Castaneda, portavoce di YouTube, controllata da Alphabet: “Fornire ai giovani un’esperienza più sicura e salutare è sempre stato al centro del nostro lavoro”. Anche Meta ha respinto le accuse.

I precedenti accordi di altre piattaforme

L’accordo di TikTok fa seguito a quello di Snapchat, che la scorsa settimana ha confermato di aver raggiunto un’intesa per evitare il processo intentato da K.G.M. Anche in quel caso i termini non sono stati resi noti. Le aziende devono affrontare altri due processi simili nello stesso tribunale, previsti per la fine dell’anno, e altre cause legali, tra cui alcune intentate da distretti scolastici che accusano le piattaforme social di pratiche che mettono in pericolo i giovani utenti, stanno procedendo presso il tribunale federale della California settentrionale e i tribunali statali in tutto il Paese.

ISSN 2465 – 1222

