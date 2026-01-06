Svizzera, una strage annunciata. Un video del 2020 svela l’agghiacciante timore: “Attenti alla schiuma!”

A Crans Montana

Cinque giorni dopo il tragico incendio del bar Le Constellation a Crans-Montana, in Svizzera, che ha causato 40 morti e 116 feriti, la municipalità ha rilevato “gravi mancanze” nei controlli di sicurezza periodici. Lo si apprende da un comunicato in cui il Comune ha ammesso che, nonostante siano stati effettuati oltre 14.000 controlli antincendio nel solo 2025, è stato riscontrato un mancato controllo periodico dell’esercizio per il periodo 2020-2025. Le indagini sull’incendio, che hanno sconvolto la comunità locale, sono tuttora in corso per accertare le responsabilità.

Il video del 2020 che “annuncia” la strage di Capodanno con la schiuma

Intanto, spunta un video rivelatore sul rischio di un incendio al Constellation di Crans-Montana: il pericolo della schiuma sul soffitto, per renderlo insonorizzato, non era sconosciuto. A rivelarlo è la testata svizzera RTS, che dimostra come il pericolo legato al contatto tra il materiale fonoassorbente infiammabile installato sui soffitti del locale e le candele pirotecniche utilizzate per servire gli alcolici durante le serate fosse ben noto ai proprietari del locale. In iun video del Capodanno 2020 si sente distintamente un barman del locale gridare ai clienti: «Faites gaffes à la mousses! Faites gaffes à la mousses!» (Fate attenzione alla schiuma), urla rivolte dai camerieri ai ragazzi che avevano appena ricevuto le bottiglie ordinate con le fontane di scintille per brindare all’arrivo del nuovo anno. Le stesse fontane che con la schiuma hanno causato la strage dei 40 ragazzini a Capodanno.