Strangolato e sciolto nell’acido da Brusca, trent’anni fa l’omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo

Martire della mafia

A ricordare il bambino ucciso da Cosa Nostra ci sarà la presidente della commissione parlamentare antimafia, Chiara Colosimo

Trent’anni fa il piccolo Giuseppe Di Matteo fu strangolato e sciolto nell’acido su ordine di Giovanni Brusca, dopo oltre due anni di prigionia. Vittima innocente che sarà ricordata oggi dalla presidente della Commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo.

Non aveva nemmeno 15 anni

Giuseppe Di Matteo, l’11 gennaio 1996, a 8 giorni dal compimento dei 15 anni, fu strangolato e sciolto nell’acido dalla mafia, dopo essere stato tenuto prigioniero 779 giorni. Un tentativo fallito, da parte di Cosa nostra, di impedire che il padre, Santino Di Matteo, pentito ed ex mafioso, collaborasse con gli investigatori, ritrattando le sue rivelazioni sulla strage di Capaci.

Il ricordo

Le parole dello zio

Continua il primo cittadino di San Giuseppe Jato: “È importantissima la presa di distanza dal padre che Nicola Di Matteo, fratello del piccolo Giuseppe, ha detto di non poter mai perdonare. Parole, quelle da lui pronunciate nelle interviste pubblicate oggi sul Giornale di Sicilia e sulla Stampa, che esprimono il profondo e inestinguibile dolore provato per tutta la vita e segnano, in maniera netta e inequivocabile, la definitiva condanna di un ambiente in cui Giuseppe e Nicola erano stati costretti a vivere da ragazzini”.

Presenti i sindaci del comprensorio e la mamma di Giuseppe

Prevista anche la presenza di Francesca Castellese, madre di Giuseppe Di Matteo, e del fratello Nicola e sono stati invitati i rappresentanti istituzionali: il prefetto, Massimo Mariani, il questore, Maurizio Vito Calvino, il sindaco metropolitano di Palermo, Roberto Lagalla, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Domenico Napolitano, il comandante provinciale dei carabinieri, Luciano Magrini. Ci saranno i sindaci del consorzio Sviluppo e legalità: Altofonte, San Cipirello, Roccamena, Partinico, Corleone, Piana degli Albanesi, Camporeale e Monreale.