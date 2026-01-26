Sinner vince il “derby” italiano con Darderi, che perde le staffe e lancia la racchetta verso il pubblico (video)

Australian Open

Jannik Sinner vince il derby italiano con Luciano Darderi negli ottavi di finale degli Australian Open 2026 e vola ai quarti del primo Slam stagionale. Il numero 2 del mondo, trionfatore a Melbourne nel 2024 e nel 2025, si impone nella sfida tutta tricolore per 6-1, 6-3, 7-6 (7-2) in 2h09′. Sinner aspetta ora il vincente del match tra lo statunitense Ben Shelton e il norvegese Casper Ruud. Sul campo della Margaret Court Arena, dove si gioca nel pomeriggio australiano con una temperatura inferiore ai 30 gradi, Sinner archivia la pratica soffrendo solo nel terzo set.

Sinner batte Darderi agli Australian Open

L’altoatesino vive il primo momento complicato nel game d’apertura: si ritrova sotto 15-40 e annulla le prime due palle break del match. Darderi, a cui non può bastare il 60% scarso di prime di servizio, si sfalda rapidamente nella prima frazione, non trova mai la soluzione per arginare le accelerazioni del rivale.

Sinner viaggia con 46 vincenti e mostra un servizio in gran spolvero (19 ace) e, in totale controllo della situazione, si concede qualche sortita a rete per variare il gioco: dalle parti del net, il detentore del titolo non è impeccabile. Qualcosa da migliorare, in vista della fase caldissima del torneo, c’è.

Darderi dà tutto nel terzo set e spaventa Sinner. Il numero 2 del mondo deve annullare 4 palle break nel nono game, ricorrendo a tutto il suo repertorio compresa un delizioso drop shot e salendo 5-4. Dopo il poker di occasioni sprecate, Darderi accusa il colpo e concede 2 match point: li annulla entrambi, prolungando la sfida.

L’epilogo viene rinviato al tie-break, che Darderi comincia alla grande (2-0. La fuga non decolla, Sinner recupera e mette la freccia (3-2) e allunga (6-2). I match point consecutivi sono 4, basta il primo per chiudere: 7-2, Sinneri ai quarti.

Il nervosismo e il lancio della racchetta

Nervosismo per Luciano Darderi. Oggi, lunedì 26 gennaio, il tennista azzurro è stato battuto da Jannik Sinner negli ottavi di finale degli Australian Open 2026 in tre set con il punteggio di 6-1, 6-3, 7-6 (2) in una partita con poca storia, in cui il numero 24 del mondo non ha nascosto la propria frustrazione. Difficili i primi due set, in cui Darderi, forse complice anche la tensione di affrontare il numero due del mondo, ha fatto il pieno di errori gratuiti.

Proprio in seguito a due di questi, che gli sono costati il break nel secondo parziale, l’italo-argentino si è lasciato andare a un gesto plateale. Ha lanciato la racchetta, accompagnandolo a un urlo. La reazione di Sinner? Jannik non ha battuto ciglio, voltandosi dall’altra parte e preparandosi a servire.

Ma la difficile partita di Darderi ha subito anche un colpo di scena nel finale. Il numero 24 del ranking, sotto di due set, è riuscito a reagire nel terzo set, portando il parziale fino al tie break. Qui va avanti 2-0, ma poi si incarta e perde la concentrazione, subendo la rimonta di Sinner.

Il motivo? Un bambino che piange in tribuna, che al momento del lancio della pallina cattura l’attenzione di Darderi (e l’ilarità del pubblico di Melbourne). È il preludio alla sua sconfitta: da quel momento Luciano non riesce più a mettere a segno un punto. dal campo ed è preludio alla sua sconfitta.