Signorini sentito oltre tre ore in Procura. Il conduttore ai pm milanesi: non ho commesso nessuna violenza

Denunciato da Medugno

Alfonso Signorini è stato sentito, per circa tre ore, in procura a Milano per difendersi dalle accuse che lo vedono indagato per violenza sessuale ed estorsione dopo la denuncia del modello ed ex concorrente del Grande fratello Vip Antonio Medugno. Assistito dai suoi legali, Daniela Missaglia e Domenico Aiello, il presentatore tv si è presentato spontaneamente al quarto piano del Palazzo di giustizia. Davanti ai pm Letizia Mannella e Alessandro Gobbis, si è difeso: “Non ho commesso nessuna violenza” ha detto ai magistrati ai quali ha fornito la sua versione dei fatti che contrasta rispetto a quella di chi lo accusa. Nelle sue dichiarazioni spontanee, intervallate da domande di precisazioni, il conduttore ha anche parlato delle chat che si è scambiato con Medugno, il quale sarà sentito nei prossimi giorni.

Signorini è entrato in Procura a Milano intorno alle ore 10 ed è uscito alle 14, ma la deposizione è stata interrotta per un breve blackout che ha impedito di stampare il verbale. I giornalisti sono stati tenuti lontani dalla sala dell’interrogatorio, quindi il conduttore televisivo ha lasciato il Palazzo di giustizia da un’uscita laterale. Ai magistrati e al personale della Squadra mobile che lo hanno ascoltato è apparso combattivo, ha risposto con forza e precisione alle accuse e ha elencato elementi per la sua difesa. Un racconto che ora andrà verificato e approfondito proprio a partire da quella che sarà la versione che Medugno fornirà molto presto agli inquirenti. Dopo la vicenda fatta esplodere da Fabrizio Corona, indagato per revenge porn, Signorini si è autosospeso da Mediaset mentre resta al timone della rivista Chi.

Signorini e i concorrenti del Gf: da Medugno a Costantino

Anche l’ex GF vip Gianluca Costantino, assistito dall’avvocato Leonardo D’Erasmo, aveva annunciato nei giorni scorsi che stava valutando se presentare una denuncia. “Io in quel momento, purtroppo, mi sono fidato ciecamente del mio vecchio manager, quindi ho minimizzato ogni cosa, perché mi avevano manipolato facendomi pensare che fosse giusto così”, aveva raccontato Medugno, che presto sarà ascoltato dai pm, come prevede la procedura del ‘codice rosso’ per chi denuncia violenze. Dopo aver raccolto tutte le versioni e dopo i dovuti accertamenti tecnici, gli inquirenti potranno fare le loro valutazioni sulla vicenda e capire semmai se allargare anche il quadro delle indagini