Scioperi, da Landini a Valentina Nappi: “Fuga di cervelli? No, di peni. No alla porn-tax, blocchiamo l’Italia!”

“Siamo pronte allo sciopero per bloccare tutto il mondo del porno italiano”, hanno detto le due attrici, in perfetto stile Landini. “Oltre quella dei cervelli avremo anche la fuga della figa e dei peni”, ha detto la Nappi commentando la proposta di legge di iniziativa popolare presentata il 26 gennaio all’Hotel delle Nazioni di Roma e illustrata oggi 27 gennaio, in una delle sale del Senato. La misura è stata introdotta con la finanziaria 2006 dall’allora governo Berlusconi e, secondo i promotori, rappresenta una forma di imposizione fiscale basata su un giudizio morale e non sulla capacità contributiva.