Scioperi, da Landini a Valentina Nappi: “Fuga di cervelli? No, di peni. No alla porn-tax, blocchiamo l’Italia!”
Sciopero del porno, le minacce di Valentina Nappi
Come chiarito di recente dall’Agenzia delle entrate, l’addizionale si applica anche ai contenuti audiovisivi prodotti su piattaforme digitali come Onlyfans, estendendo il perimetro della norma anche a creator e lavoratori online. Secondo il testo della proposta promossa dai Radicali Italiani, la tassa viola una serie di diritti e di principi costituzionali fondamentali, tra cui la laicità dello Stato, l’uguaglianza dei contribuenti davanti alla legge, la libertà di espressione e il principio di capacità contributiva. Per i promotori si tratta di una misura punitiva e stigmatizzante, che colpisce un settore pienamente legale e che, in futuro, potrebbe essere estesa anche ad altre attività ritenute non etiche o scomode”.