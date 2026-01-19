Rauti: “L’Artico è un’area strategica da mantenere pacifica. Non è il momento di dividerci nell’Ue”

Contro l'escalation

“L’Artico è un frontiera strategica per gli equilibri mondiali globali da mantenere pacifica. Le recenti tensioni sulla Groenlandia devono essere affrontate in sede diplomatica e politica, per evitare un’escalation e agire nel rispetto del diritto internazionale”. A sottolinearlo è stata Isabella Rauti, sottosegretario alla Difesa, con delega all’ambiente artico, subartico ed antartico, ospite a Coffee Break su La7.

“L’Italia, come ha dichiarato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, non condivide la decisione annunciata dal Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di mettere dazi agli otto Paesi che hanno determinato di inviare truppe in Groenlandia; ed una guerra commerciale non conviene a nessuno. Siamo tutti consapevoli che la regione artica è nevralgica e bisogna evitare ingerenze e monopoli di attori ostili come Cina e Russia ed evitare che diventi scenario di interessi confliggenti da parte dei maggiori player globali”.

“L’obiettivo – ha aggiunto Rauti – è rafforzare deterrenza, cooperazione, interoperabilità e stabilità e non favorire la corsa alla militarizzazione dell’area. Ed ogni decisione va ricondotta nella cornice dell’Alleanza Atlantica; non è il momento di dividersi come Stati membri dell’Ue ma di rilanciare il dialogo e la mediazione”.

(Italpress)