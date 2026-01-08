Raid russo nella notte in Ucraina centrale: più di un milione di famiglie senza acqua ed energia elettrica

Colpiti anche i trasporti

Le ostilità in Ucraina sono tutt’altro che terminate, nonostante gli impegni diplomatici. Più di un milione di famiglie, nella regione centrale di Dnipropetrovsk, sono rimaste senza acqua ed elettricità dopo l’offensiva notturna russa diretta alle infrastrutture energetiche. Ad annunciarlo sui social media è stato Oleksy Kuleba, ministro dello Sviluppo territoriale, evidenziando che «i lavori di riparazione proseguono nella regione di Dnipropetrovsk per ripristinare la fornitura di riscaldamento e acqua a oltre un milione di utenti». Secondo le informazioni disponibili, le unità di difesa aerea ucraine hanno neutralizzato 31 droni russi nella regione di Dnipropetrovsk e non ci sono vittime.

Già da mercoledì le forze russe hanno colpito l’oblast di Zaporizhzhia, come ha spiegato il ministero dell’Energia ucraino, provocando anche in quel caso diversi danni alle strutture energetiche. «È stato il primo blackout totale in tutta la regione negli ultimi anni, ma tutti i servizi erano sul posto fin dal primo minuto», ha ricordato il governatore Ivan Fedorov.

Raid russo in Ucraina centrale: più di un milione di famiglia senza acqua ed elettricità

Non bisogna sottovalutare i raid russi, soprattutto per un fattore climatico che in questi ultimi tempi si sta facendo sentire. L’Ucraina si sta preparando a temperature gelide, con le massime diurne che dovrebbero scendere sotto i -10 gradi la prossima settimana. Sia a Dnipropetrovsk che a Zaporizhzhia ci sono orari di interruzione energetica estesi, mentre alcuni insediamenti rimangono completamente senza elettricità.

Il problema dei trasporti e delle attività scolastiche

Come ha spiegato il governatore Vladislav Haivanenko, le vacanze scolastiche nell’oblast di Dnipropetrovsk sono state prolungate di due giorni, fino al 9 gennaio, a causa dei problemi di alimentazione. Secondo il Kyiv independent, anche i trasporti elettrici come le metropolitane hanno subito danni a causa dell’offensiva russa. Per questo motivo è aumentato l’utilizzo di autobus da parte dei cittadini.