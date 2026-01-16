Privacy, a sinistra scatta l’operazione sciacallaggio. FdI: hanno la memoria corta, il garante è cosa loro

Solito schema

C’era da aspettarselo. E così è stato. Le sinistre cavalcano a mo’ di spot elettorale la maxi perquisizione nella sede del Garante della privacy in seguito alle inchieste di Report e al fascicolo della Procura di Roma che vede indagato il presidente dell’Autorità, Pasquale Stanzione e gli altri membri. Da quelle parti, 5Stelle in prima linea, dopo l’assist dell’amico e compagno Sigfrido Ranucci, è scattata l’operazione anti-governo. Invece di aspettare che le indagini facciano il loro corso, come sarebbe auspicabile, vanno all’attacco di Fratelli d’Italia, del “silenzio vergognoso” del partito della premier che dovrebbe “porre fine a questa pagina ingloriosa per le istituzioni italiane” (parola del grillino Dario Carotenuto). Intanto il Collegio del Garante in una nota “esprime piena fiducia nell’operato della magistratura, certo di poter dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati”.

Privacy, lo sciacallaggio delle sinistre e la memoria corta

“È imbarazzante vedere Fratelli d’Italia cercare di scaricare le proprie responsabilità nascondendosi dietro date e nomine passate”, incalza il capogruppo 5Stelle in Vigilanza Rai. “Pensano alla nomina invece di pensare alla chiamata che hanno fatto ad Agostino Ghiglia nella loro sede, quando è stato pizzicato da Report. C’è Fratelli d’Italia oggi a governare, a chiamare membri del Garante nella loro sede e a tacere di fronte allo sfacelo che stanno causando”. Peccato che le perquisizioni riguardino tutt’altro, la presunta allegra gestione dei soldi pubblici da parte dell’authority. Il Pd spara ad alzo zero contro la premier. “Cosa ne pensa la presidente Meloni su quanto è emerso? Non dovrebbero dimettersi tutti i dirigenti che hanno usato soldi pubblici in modo improprio? Quanto è coinvolto Fratelli d’Italia in questa vicenda?”. Così in una nota i componenti dem della Vigilanza Rai. Anche Angelo Bonelli provoca. “I membri dell’Authority per la privacy sono attaccati alla poltrona con il Bostik. Invece di tutelare la privacy e magari dirci chi ha spiato i giornalisti in Italia con il sistema Paragon, pensano ai rimborsi, ai viaggi all’estero, ai privilegi. Di fronte a questa vergogna – sostiene il leader di Avs – la destra grida al complotto invece di fare pulizia, azzerando l’Autorità. Per raggiungere questo scopo presenterò al decreto Milleproroghe un emendamento che cambia le norme di elezione dell’Autorità e contestualmente ne dispone lo scioglimento, ovvero la decadenza”.

Speranzon: “Il Pd fa finta di non ricordare. Il garante è roba loro”

Parole messe a tacere a tempo di record dal senatore di Fratelli d’Italia, Raffaele Speranzon, componente della Commissione Vigilanza Rai. “Il Pd soffre di memoria, o forse fa finta di non ricordare. L’attuale Autorità Garante della Privacy è a trazione di sinistra, nominata dalla maggioranza formata dal Partito democratico e dal M5S. La verità è che è diventata invisa a un certo sistema di potere per avere avuto l’audacia di sanzionare, e giustamente, la trasmissione Report per la diffusione di conversazioni private nell’ambito del caso Sangiuliano”.

Gasparri: molto più grave la vicenda degli archivi di Bellavia

Non è meno puntuale il commento di Maurizio Gasparri alla levata di scudi delle sinistre. “Per quanto riguarda il Garante della privacy è evidente che dovrebbe essere al di sopra di ogni sospetto. Tuttavia, ciò che mi scandalizza di più è la vicenda degli archivi di Bellavia, consulente di giustizia di Ranucci e di Report. E il caso di dossieraggio impunito in Italia riconducibile a Striano. Tra le “bistecche” esagerate dell’Authority, trovo molto più grave il caso del dossieraggio. Ho chiesto chiarezza – dice il senatore di Forza Italia – sul caso Bellavia sia sulla vicenda Striano, anche alla luce della relazione della presidente Colosimo, che punta il dito sulle responsabilità di Cafiero De Raho”.