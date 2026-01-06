Poliziotto colpito a coltellate da un irregolare egiziano. FdI: Milano città allo sbando

Chi è l'aggressore

Un poliziotto è stato accoltellato a Milano nel quartiere di Bisceglie, da un pregiudicato egiziano. I fatti sono avvenuti nella serata di lunedì 5 gennaio e per Abdelmalak Elmy Fady Hann, 24enne già noto alle forze dell’ordine e irregolare in Italia sono scattate le manette.

Gli agenti sul posto grazie alla segnalazione di una vicina di casa del 24enne.

Erano da poco passate le 21 quando una volante della Polizia è intervenuta dopo la chiamata di una donna, vicina di casa del 24enne egiziano che segnalava un comportamento molesto e aggressivo da parte dell’uomo. All’arrivo degli agenti, il 24enne si trovava all’interno della sua camera da letto e impugnava un taglierino.

Il 24enne ha puntato la lama contro gli agenti e poi si è scagliato contro uno di loro, colpendolo al petto, sul lato sinistro, e un altro verso la scapola sinistra. Pochi istanti dopo, l’agente per evitare ulteriori aggressioni, ha estratto la pistola d’ordinanza ed esploso un colpo che ha colpito il 24enne alla coscia.

La protesta del Mosap: “Servono pene adeguate”

In una nota, Fabio Conestà, Segretario Generale del Mosap, denuncia: “Ci troviamo ancora una volta davanti a un episodio che evidenzia in modo drammatico quanto il lavoro delle donne e degli uomini in divisa sia diventato sempre più pericoloso”. Il Mosap ribadisce con forza la necessità di “rafforzare le tutele operative e giuridiche per il personale delle Forze di Polizia, investire seriamente in formazione, dispositivi di protezione individuale e supporto psicologico, e garantire che chi aggredisce un pubblico ufficiale risponda con pene certe e adeguate”.

De Corato: Milano città allo sbando

“A Milano la situazione è talmente allo sbando che le Forze dell’Ordine rischiano ogni giorno di essere uccise, per difenderci – commenta il deputato di FdI, Riccardo De Corato – Quando l’Assessore Sala, che sta peggiorando ulteriormente la già preoccupante situazione di insicurezza in città, troverà un degno membro della Giunta, magari anche un civico come lui stesso ha dichiarato di volere, che si occupi seriamente e concretamente di sicurezza nel capoluogo lombardo? Allo stato attuale – conclude De Corato – a parte il nuovo Comandante della Polizia Locale che è l’unico a capire e dove intervenire ma da solo non basta, nessuno in Comune sta facendo qualcosa in ambito di sicurezza”.