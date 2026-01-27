Piano Mattei: dopo Roma, Addis Abeba. Il secondo vertice Italia-Africa sarà in Etiopia

Cooperazione paritaria

Il summit si svolgerà il 13 febbraio in concomitanza con il Vertice dell’Unione Africana, dove Meloni interverrà il 14 come ospite d'onore della sessione plenaria

L’Italia organizzerà il secondo Vertice Italia-Africa a livello di Capi di Stato e di Governo il 13 febbraio ad Addis Abeba. La premier Giorgia Meloni aveva anticipato nel corso della conferenza stampa di inizio anno che la prossima edizione del summit, a cadenza biennale, si sarebbe svolta in Etiopia, a conferma dell’approccio paritario che muove la cooperazione nella cornice del Piano Mattei.

In Etiopia il secondo Vertice Italia-Africa

«Si conferma così il rafforzamento delle relazioni strategiche con il continente africano e il consolidamento degli obiettivi del Piano Mattei per l’Africa, lanciato a Roma nel gennaio 2024», si legge in una nota di Palazzo Chigi, che sottolinea come il vertice si svolgerà in concomitanza con il Vertice dell’Unione Africana, alla vigilia dell’Assemblea dei Capi di Stato e di Governo dell’Unione Africana. «Nel quadro dei lavori, il Presidente Meloni interverrà, in qualità di ospite d’onore, nella sessione plenaria di apertura dell’Assemblea prevista la mattina di sabato 14 febbraio».

Gli assi strategici del Piano Mattei

L’iniziativa, a due anni dalla presentazione ufficiale, sottolinea ancora la presidenza del Consiglio, rappresenta una nuova tappa dell’impegno italiano volto a promuovere un partenariato politico ed economico strutturato con le Nazioni africane, potenziando la cooperazione su sviluppo sostenibile, infrastrutture, energia, istruzione e formazione, sanità e agricoltura, secondo gli assi strategici del Piano Mattei.

Un ulteriore passo nel rafforzamento della cooperazione italiana nel continente

Il vertice sarà anche l’occasione per una valutazione dei progressi compiuti dal Piano, volto a rafforzare la presenza italiana nel continente attraverso missioni di sistema, dialogo politico e progetti congiunti, e per individuare insieme le priorità operative per i prossimi anni.

Nella conferenza stampa di inizio anno Meloni aveva ricordato che il 2025 è stato l’anno dell’internazionalizzazione del Piano Mattei, con un coinvolgimento dell’Ue e l’allargamento a 14 dei Paesi partner. L’obiettivo, aveva spiegato Meloni in quella sede, resta quello di ampliare ogni anno il numero di Stati coinvolti. Il Vertice Italia-Africa, aveva aggiunto, sarà l’occasione per fare il punto sui progetti già avviati e per presentarne di nuovi, partendo dall’esperienza delle migliori pratiche portate avanti fin qui.