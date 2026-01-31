Pd nel panico: De Luca pronto a correre da solo a Salerno, a Cosenza si spacca il partito. Rivolta delle donne dem contro Decaro

I guai di Elly

roblemi anche a Castellamare di Stabia e in Puglia dove si lamenta l'assenza di donne del partito nella giunta Decaro. Le spine nel fianco non finiscono mai

Il Partito Democratico deve affrontare due grane. La prima arriva dal suo “nemico amatissimo”, Vincenzo De Luca, pronto a candidarsi da solo a sindaco alle elezioni di Salerno. La seconda da Cosenza, dove il sindaco Franz Caruso ha effettuato il rimpasto di giunta spaccando in due il partito. Mentre esplodono le contraddizioni a Castellamare di Stabia e in Puglia.

De Luca senza limiti

Vincenzo De Luca ha deciso: correrà per diventare sindaco di Salerno. Ruolo che ha ricoperto per ben 15 anni in periodi diversi. Le dimissioni del sindaco Vincenzo Napoli, suo fedelissimo, gli aprono la strada per le elezioni di maggio. I guai giudiziari del figlio Piero, deputato e segretario regionale del Pd, non lo fermano. Il rais è deciso a correre anche da solo, con un gruppo di liste civiche, se da Largo del nazareno dovesse arrivare un niet. E ancora una volta metterà Elly Schlein davanti al fatto compiuto: prendere o lasciare.

La grana di Cosenza

I guai per Elly Schlein però non finiscono qui. Dalla Calabria arrivano altri spifferi di guerra. Il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, ha effettuato il rimpasto di giunta. Nel suo esecutivo ci sono due assessori in quota Pd, ma il comitato cittadino del Partito Democratico, attraverso la segretaria cittadina, Rosi Caligiuri, ha definito l’esperienza del primo cittadino, “politicamente conclusa”. Caruso ha dovuto affrontare le ira anche del suo partito, il Psi, che si è dissociato dalle sue scelte. E punta per il prossimo futuro all’alleanza con il consigliere regionale civico Francesco De Cicco, il più votato in città.

Castellamare e la Puglia

A Castellamare di Stabia, l’imbuto si stringe e la prossima settimana sarà decisiva per capire le sorti dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza. Nella giornata di lunedì il segretario regionale del Pd, Piero de Luca, arriverà in città per incontrare i quattro componenti del gruppo consiliare e ratificargli la decisione del partito di uscire dalla maggioranza e togliere il sostegno al primo cittadino. Una decisione già annunciata dallo stesso De Luca poche ore dopo l’arrivo della commissione d’accesso al Comune di Castellammare di Stabia. Ma i consiglieri comunali vorrebbero staccare la spina.

Problemi anche in Puglia per la protesta delle donne del partito avallata da Schlein: nessuna di loro nell’ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Anche qui Antonio Decaro se ne infischia delle indicazioni del segretario nazionale. Esattamente come Vincenzo De Luca.