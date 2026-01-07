Paolo Maldini festeggia la cattura di Nicolas Maduro: “Finalmente il Venezuela ora è libero”

La moglie è di Caracas

La leggenda rossonera sui social inneggia alla caduta del regime dittatoriale. I figli hanno il doppio passaporto

Anche Paolo Maldini, il più grande difensore della nostra storia e probabilmente della storia del calcio, esulta per la liberazione del Venezuela e la fine del regime Maduro. L’ex fuoriclasse del Milan e della Nazionale, la cui moglie Adriana è venezuelana e i cui figli hanno il doppio passaporto, ha pubblicato un post per la caduta del regime di Caracas.

Le parole di Maldini

La leggenda del Milan e sua moglie Adriana hanno postato un video sui social in cui esultano per la cattura di Nicolas Manduro. Dopo 27 anni di dittatura il Venezuela è libero”, questo il messaggio di Paolo Maldini che sui social ha deciso di condividere una serie di immagini che mostrano le strade del paese sudamericano in festa. La fine del regime di Nicolas Maduro ha colpito anche l’ex capitano e dirigente del Milan che sulla sua pagina Instagram ha mostrato video e immagini di quello che sta avvenendo negli ultimi giorni nella capitale venezuelana.

Il forte legame con Caracas

Nel caso di Paolo Maldini, il legame con il Venezuela è piuttosto evidente. L’ex giocatore è infatti sposato con l’ex modella venezuelana Adriana Fossa, esegue sempre le vicende del paese e in passato è stato molto aperto nel criticare il regime. Un legame forte visto che i figli Daniel e Christian hanno doppia cittadinanza e che l’ex capitano rossonero, come riportato anche dal quotidiano O Globo, anche nel 2019 era stato molto critico nei confronti del regime facendo sentire la sua voce durante le proteste per il secondo insediamento di Maduro e chiedendo a gran voce un “Venezuela libero”.

I figli cittadini venezuelani

Daniel e Christian Maldini hanno il doppio passaporto italo-venezuelano, a conferma del forte amore che l’ex fuoriclasse rossonero ha nei confronti del Paese in cui è nata la moglie Adriana. Daniel Maldini ha seguito le orme del papà Paolo e del nonno Cesare. Gioca nell’Atalanta ed ha già debuttato in Nazionale.

Anche Vegas contro il dittatore

Il mondo dello sport aveva già fatto registrare alcune reazioni dopo il blitz americano contro Maduro. Jhonattan Vegas, golfista di livello PGA e tra gli sportivi più importanti del suo Paese. Quattro vittorie nel PGA Tour tra il 2011 e il 2024 e due partecipazioni alle Olimpiadi, Vegas ha affidato al suo profilo X questo eloquente messaggio: “Viva Venezuela carajoooo!!!”, riecheggiando il fortunato e iconico slogan del presidente argentino ultraliberista Javier Milei (non certo un amico di Maduro) “¡Viva la libertad, carajo!”.